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Энгельсская картинная галерея готовится к открытию детского культурно-просветительского центра «Четыре квадрата»

Новости
Энгельсская картинная галерея готовится к открытию детского культурно-просветительского центра «Четыре квадрата»

 
В рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья» в Энгельсской картинной галерее откроется новый детский культурно-просветительский центр «Четыре квадрата».
 
- Новый центр станет еще одним результатом успешной реализации нацпроекта в Саратовской области и расширяет возможности для творческого развития, образования и семейного досуга детей и подростков. Национальный проект «Семья» направлен на укрепление института семьи, поддержку детства и создание современных условий для всестороннего развития детей. Открытие «Четырёх квадратов» вносит значимый вклад в достижение этих целей: в Энгельсе появляется уникальное культурное пространство, где ребёнок может познакомиться с искусством, освоить новые навыки и раскрыть свои творческие способности, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 
«Четыре квадрата» — это творческая площадка с четырьмя художественными мастерскими разной направленности, лекторием, выставочным залом, кинозалом и территорией для пленэров и мероприятий. Центр объединяет образовательные, выставочные и досуговые форматы, делая искусство доступным и интересным для юных посетителей и их семей.
 
Название центра отсылает к картине Казимира Малевича «Четыре квадрата», экспонировавшейся на легендарной выставке «0,10» в 1915–1916 годах вместе с другими 39 работами, которыми художник возвестил о создании супрематизма. В собрании Радищевского музея хранится не только это произведение Малевича, но и работы мастеров, чьи имена носят мастерские центра.
 
Каждая мастерская посвящена отдельному виду изобразительного искусства и названа в честь выдающихся русских художников.
 
Мастерская Петрова-Водкина — живопись. Кузьма Петров-Водкин создал уникальный синтетический стиль, соединивший традиции русского искусства с новаторскими поисками начала XX века.
 
Мастерская Билибина — графика. Иван Билибин — яркий представитель модерна, чьё творчество связано с фольклорными и древнерусскими традициями.
 
Мастерская Матвеева — скульптура. Александр Матвеев — один из наиболее значимых представителей символизма в русской скульптуре.
 
Мастерская Гончаровой — декоративно-прикладное искусство и дизайн. Наталья Гончарова работала в авангардных направлениях — неопримитивизме, лучизме, кубизме и фовизме — и внесла большой вклад в развитие дизайна.
 
Выбор имён подчёркивает концепцию центра: знакомя детей с разными видами искусства, «Четыре квадрата» формируют целостное представление о художественной культуре России и вдохновляют юных посетителей на собственное творчество.
 
Торжественное мероприятие запланировано на 18 ноября.
 