Саратовское радио отметило вековой юбилей

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8 ноября 1926 года – ровно век назад – в Саратове состоялось открытие первой широковещательной станции. Именно этот день считается днем рождения саратовского радио.В честь знаменательного события в сквере по улице Серова – напротив ГТРК «Саратов» – установили две стелы. Теперь эта зеленая зона для прогулок носит название «Сквер саратовского радио». В церемонии открытия сквера приняли участие ветераны и действующие сотрудники гостелерадиокомпании и коллеги по цеху – представители средств массовой информации.Затем на площадке Исторического парка «Россия – моя история» состоялось торжественное мероприятие. Там развернулась тематическая мультимедийная экспозиция с архивными фото- и видеоматериалами.В зале собрались те, кто своим ежедневным трудом и талантом писал вековую историю саратовского радио, и те, кто сегодня отдаются своему делу всей душой, продолжая славные традиции.«С первых эфиров радио вошло в жизнь саратовцев, став голосом времени. За 100 лет оно прошло большой путь, успешно адаптируясь к новым реалиям и сохраняя высокие стандарты вещания и верность своей аудитории. Благодарю коллектив за высокий профессионализм и ответственное отношение к делу. Особые слова признательности – ветеранам, которые заложили традиции и передали свой опыт новому поколению журналистов», – отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Поздравительный адрес зачитал министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, а также вручил благодарственные письма главы региона, ведомственные почетные грамоты и благодарности.Заслуженные награды за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие радиовещания на территории Саратовской области – благодарности Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании – вручил директор ГТРК «Саратов», председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Дмитрий Петров. Он также наградил благодарственными письмами СЖР юных талантов – учащихся медиашколы «Облака», соведущих радиопрограммы «Облачная редакция».Мероприятие продолжилось гашением юбилейного почтового конверта, изданного специально к 100-летию саратовского радио. Церемонию провела руководитель пресс-службы Управления федеральной почтовой связи Саратовской области Наталья Можейко. Такой конверт смог получить каждый желающий, чтобы отставить его на память или отправить по почте своим родным и близким в любую точку нашей страны и мира.