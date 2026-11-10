Саратовские вузы поборются за лидерство в сфере молодежной политики
Всего на конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, который проводит Общество «Знание» совместно с министерством науки и высшего образования РФ, заявки подали три вуза из Саратовской области. Конкуренцию представителям региона составят почти 300 коллективов вузов из 73 субъектов страны.
От Саратовской области на конкурс поступило семь заявок. Два ведущих вуза региона — Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. и Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского — выбрали одинаковый набор номинаций: «Добровольчество», «Патриотическое воспитание» и «Творчество». Третьим участником стал Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова, заявившийся в номинации «Молодые семьи».
Напомним, конкурс проходит при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети». Он направлен на развитие просветительской деятельности в университетах и поддержку команд, создающих условия для самореализации молодежи.
Одним из критериев участия во втором сезоне конкурса стало проведение мастер-лекции с использованием материалов Общества «Знание».
По итогам работы экспертного совета будет сформирован список финалистов. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, выступят перед жюри в Москве: представят реализуемые инициативы и расскажут о результатах работы.
Борьба развернется в нескольких номинациях: патриотическое воспитание, творчество, спорт, добровольчество, профориентационная работа, туризм, молодые семьи. Также предусмотрены специальные конкурсные направления.
Победителей объявят в декабре на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
По информации Российского общества «Знание»
От Саратовской области на конкурс поступило семь заявок. Два ведущих вуза региона — Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. и Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского — выбрали одинаковый набор номинаций: «Добровольчество», «Патриотическое воспитание» и «Творчество». Третьим участником стал Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова, заявившийся в номинации «Молодые семьи».
Напомним, конкурс проходит при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети». Он направлен на развитие просветительской деятельности в университетах и поддержку команд, создающих условия для самореализации молодежи.
Одним из критериев участия во втором сезоне конкурса стало проведение мастер-лекции с использованием материалов Общества «Знание».
По итогам работы экспертного совета будет сформирован список финалистов. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, выступят перед жюри в Москве: представят реализуемые инициативы и расскажут о результатах работы.
Борьба развернется в нескольких номинациях: патриотическое воспитание, творчество, спорт, добровольчество, профориентационная работа, туризм, молодые семьи. Также предусмотрены специальные конкурсные направления.
Победителей объявят в декабре на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
По информации Российского общества «Знание»