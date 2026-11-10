Саратовские вузы поборются за лидерство в сфере молодежной политики

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От Саратовской области на конкурс поступило семь заявок. Два ведущих вуза региона — Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. и Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского — выбрали одинаковый набор номинаций: «Добровольчество», «Патриотическое воспитание» и «Творчество». Третьим участником стал Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова, заявившийся в номинации «Молодые семьи».Напомним, конкурс проходит при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети». Он направлен на развитие просветительской деятельности в университетах и поддержку команд, создающих условия для самореализации молодежи.Одним из критериев участия во втором сезоне конкурса стало проведение мастер-лекции с использованием материалов Общества «Знание».По итогам работы экспертного совета будет сформирован список финалистов. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, выступят перед жюри в Москве: представят реализуемые инициативы и расскажут о результатах работы.Борьба развернется в нескольких номинациях: патриотическое воспитание, творчество, спорт, добровольчество, профориентационная работа, туризм, молодые семьи. Также предусмотрены специальные конкурсные направления.Победителей объявят в декабре на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации.По информации Российского общества «Знание»