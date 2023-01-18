Для саратовских мобилизованных собрали более 780 тыс. рублей

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Вячеслав Максюта рассказал, как продвигается сбор гуманитарной помощи для саратовских бойцов на передовой. «Активная помощь предпринимателей и населения помогла собрать уже более 780 тыс. рублей, которые мы тратим только на печи. Да, всю потребность на шесть тысяч человек мы обеспечить не сможем до отъезда в Запорожскую и Херсонскую области, но вместе сделаем очень-очень многое!», написал спортсмен в социальных сетях.По словам Вячеслава, условия службы у бойцов тяжелые. «Сами бойцы присылают нам видео (их, к сожалению, нельзя показывать), где окопы покрыты льдом и нахождение в них может подорвать здоровье наших бойцов». Поэтому все собранные средства будут потрачены на печки-буржуйки.«Всем миром помогаем саратовским мобилизованным ребятам, принимающим участие в СВО… Вы - самый лучший тыл для наших бойцов! Саратов - лучший!!!», отметил Вячеслав Максюта.Напомним, привезти гуманитарку можно поТакже можно сделать перевод для закупки печек для военных на карту