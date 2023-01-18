18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 17 января
В Балакове появится площадка для игры в петанк в рамках инклюзивного проекта
17:00 | 17 января
Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
16:00 | 17 января
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей
15:00 | 17 января
Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения
13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
11:00 | 17 января
В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»
09:00 | 17 января
Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для саратовских мобилизованных собрали более 780 тыс. рублей

Новости
Все собранные средства будут потрачены на печки-буржуйки
Для саратовских мобилизованных собрали более 780 тыс. рублей

Вячеслав Максюта рассказал, как продвигается сбор гуманитарной помощи для саратовских бойцов на передовой. «Активная помощь предпринимателей и населения помогла собрать уже более 780 тыс. рублей, которые мы тратим только на печи. Да, всю потребность на шесть тысяч человек мы обеспечить не сможем до отъезда в Запорожскую и Херсонскую области, но вместе сделаем очень-очень многое!», написал спортсмен в социальных сетях.

По словам Вячеслава, условия службы у бойцов тяжелые. «Сами бойцы присылают нам видео (их, к сожалению, нельзя показывать), где окопы покрыты льдом и нахождение в них может подорвать здоровье наших бойцов». Поэтому все собранные средства будут потрачены на печки-буржуйки.

«Всем миром помогаем саратовским мобилизованным ребятам, принимающим участие в СВО… Вы - самый лучший тыл для наших бойцов! Саратов - лучший!!!», отметил Вячеслав Максюта.

Напомним, привезти гуманитарку можно по адресу ул.Большая Садовая, 153/163, тел. склада +7 (919) 826-44-51.
Также можно сделать перевод для закупки печек для военных на карту Сбера 4279380696407180 и Альфа-банка 4261012710741464.