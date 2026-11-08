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Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за свежими мясом и рыбой

Новости
Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за свежими мясом и рыбой

 
Завтра, 7 ноября, сельхозтоваропроизводители региона представят свою продукцию на традиционной ярмарке выходного дня на Театральной площади.
 
Понижение температуры воздуха до установленных норм позволило возобновить реализацию всего ассортиментного ряда мясной, молочной и рыбной продукции. Так, в минувшую субботу свежее мясо предлагали хозяйства Александрово-Гайского, Базарно-Карабулакского, Екатериновского, Краснокутского, Новоузенского, Петровского и Советского районов. Свежую рыбу привезли Балашовский, Татищевский, Хвалынский и Энгельсский МР.
 
В предстоящую субботу посетители сельскохозяйственной ярмарки, которая будет проходить на главной  площади города с 8:00 до 15:00, также смогут по доступным ценам приобрести свежие  говядину, свинину, баранину и мясо птицы, колбасные изделия и мясные деликатесы, молочную, хлебобулочную продукцию и кондитерские изделия. Будут продавать сезонную плодоовощную продукцию и продукцию пчеловодства, рыбу, соленья, яйцо, бакалею.
 
Организация ярмарочной торговли, подчеркивают в региональном минсельхозе, направлена, в том числе, на поддержку местных сельхозтоваропроизводителей и решение задач федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».
 