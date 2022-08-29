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В Саратове пройдут фестивали казачьей культуры и творчества

Новости / Общество
В Саратове пройдут фестивали казачьей культуры и творчества

17 сентября в Парке Победы на Соколовой горе пройдет фестиваль казачества "Казачьи кренделя", а 19 ноября - фестиваль казачьей культуры и творчества в Центре имени Л. Руслановой(бывший ДК "Техстекло").

В программе фестиваля "Казачьи кренделя" (17 сентября) - тематические мастер-классы, народные казачьи забавы, игры,турнир по рубке шашкой и многое другое. Все желающие смогут отведать национальные русские блюда, пироги, сладости.

На протяжении многих лет в Саратове проводится ставший уже традиционным фестиваль, в котором принимают участие представители казачества не только Саратовкой области, но и других регионов.