Более 1,5 тысяч человек посетили выставку «Знание. Герои» в Саратове.

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Выставка «Знание. Герои» на базе исторических парков «Россия — Моя история» собрала более 186 тысяч посетителей. Экспозиции представлены в 19 регионах страны. Осенью площадки проекта открылись в Пятигорске, Ставрополе, Сургуте, Махачкале, Омске и Саратове.Директор саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Антон Чешуев рассказал:«В саратовском Историческом парке за время экспонирования выставку «Знание. Герои» посетили более полутора тысяч человек. Важно отметить, что в федеральном мультимедийном контенте представлены уроженцы Саратовской области: начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант Александр Белоглазов и Людмила Болилая — медицинская сестра, первая женщина, получившая звание Героя России с начала специальной военной операции «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Кроме того, в Саратове цифровое пространство масштабного выставочного проекта было дополнено региональной составляющей: телевизионными материалами шеф-редактора службы информации ГТРК «Саратов», военного корреспондента и телеведущей Лилии Ульяновой (Матвеевой), подготовленные к эфиру в ходе командировок в зону проведения СВО, и художественными работами Никиты Л. — сотрудника Управления Росгвардии по Саратовской области, участника специальной военной операции».География проекта продолжает расширяться. Выставка ориентирована на широкую аудиторию, включая школьников и студентов: её цель — сохранить память о подвигах современников и создать пространство для знакомства с документальными свидетельствами и обсуждения темы личного выбора и ответственности.Проект реализуется Российским обществом «Знание» совместно с историческими парками «Россия — Моя история». В 2027 году планируется продолжить работу над новыми мультимедийными проектами.