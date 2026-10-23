Малотравматично и быстро: как работает современный сосудистый центр в Балашове

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В начале этого года в Региональном сосудистом центре Балашовской районной больницы появилось важнейшее оборудование — современный ангиограф. Его установка стала возможной благодаря поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.Высокотехнологичный комплекс позволяет врачам выявлять такие патологии, как закупорки и сужения сосудов, тромбы, аневризмы, оценивать целостность и структуру сосудистой стенки и многое другое. На основе полученных данных можно максимально точно поставить диагноз, определить локализацию и характер поражения, спланировать и провести дальнейшее лечение, включая малотравматичное хирургическое вмешательство.Под руководством заведующего Владислава Фирстова специалисты центра уже провели 102 стентирования и 6 тромбоэкстракций, и количество таких вмешательств будет только увеличиваться: открытие сосудистого центра значительно сократило плечо доставки пациентов с сердечными патологиями из близлежащих районов.«В случае сосудистой катастрофы оказание медицинской помощи максимально эффективно в рамках «золотого часа». Теперь у жителей города и ближайших муниципалитетов есть возможность получить высокотехнологичную помощь оперативно и с наилучшим результатом. Надо только при первых признаках сосудистой катастрофы (инфаркта или инсульта) вызвать скорую помощь и не ждать, когда «все пройдет само». Это уменьшит объем поражения миокарда и ускорит период восстановления!» — призвал и. о. министра здравоохранения Виталий Луцет.На сегодняшний день в области функционируют 7 региональных сосудистых центров.