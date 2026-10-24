В Саратове обсудили вопросы противодействия деструктивным идеологиям

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В рамках визита прошло межведомственное совещание на тему «Противодействие деструктивным идеологиям: взаимодействие государства, Церкви и общества». В дискуссии приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко, представители исполнительных органов власти, правоохранительных структур, традиционных религиозных конфессий и члены Общественной палаты региона.«Только объединив усилия государства, традиционных религиозных конфессий и общества, мы сможем эффективно противостоять деструктивным идеологиям и защитить наших граждан», — подчеркнул Тимофей Лещенко.В ходе своего выступления Александр Новопашин акцентировал внимание на росте влияния деструктивных течений, особенно в молодежной среде.«Сегодня мы наблюдаем рост влияния деструктивных идеологий, особенно в молодёжной среде. Ключевым фактором защиты является формирование критического мышления и духовно-нравственных ценностей. Важно не только противодействовать существующим угрозам, но и предупреждать их появление через системную профилактическую работу», — отметил эксперт.Вторым этапом стало обучающее мероприятие с муниципальными служащими региона, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Участники обсудили практические аспекты профилактической работы, инструменты раннего выявления рисков и механизмы межведомственного взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам формирования у граждан устойчивости к манипулятивным практикам, а также способам трансляции традиционных духовно-нравственных ориентиров в муниципальной повестке.