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В Саратове обсудили вопросы противодействия деструктивным идеологиям

Новости
В Саратове состоялись мероприятия, направленные на укрепление защиты общества от влияния деструктивных идеологий. Центральным событием стала встреча с участием протоиерея Александра Новопашина — известного эксперта в области профилактики терроризма и противодействия экстремистским идеологиям.

 
В рамках визита прошло межведомственное совещание на тему «Противодействие деструктивным идеологиям: взаимодействие государства, Церкви и общества». В дискуссии приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко, представители исполнительных органов власти, правоохранительных структур, традиционных религиозных конфессий и члены Общественной палаты региона.
 
В Саратове обсудили вопросы противодействия деструктивным идеологиям

«Только объединив усилия государства, традиционных религиозных конфессий и общества, мы сможем эффективно противостоять деструктивным идеологиям и защитить наших граждан», — подчеркнул Тимофей Лещенко.
 
В ходе своего выступления Александр Новопашин акцентировал внимание на росте влияния деструктивных течений, особенно в молодежной среде.
 
«Сегодня мы наблюдаем рост влияния деструктивных идеологий, особенно в молодёжной среде. Ключевым фактором защиты является формирование критического мышления и духовно-нравственных ценностей. Важно не только противодействовать существующим угрозам, но и предупреждать их появление через системную профилактическую работу», — отметил эксперт.
 
Вторым этапом стало обучающее мероприятие с муниципальными служащими региона, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Участники обсудили практические аспекты профилактической работы, инструменты раннего выявления рисков и механизмы межведомственного взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам формирования у граждан устойчивости к манипулятивным практикам, а также способам трансляции традиционных духовно-нравственных ориентиров в муниципальной повестке.
 