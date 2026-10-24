«Стоп! Снято! Рекламируем!»: как прошел День рекламы на кафедре социальных коммуникаций

просмотров: 186

Мероприятие открылось приветственным словом ведущих и поздравлениями преподавателей, студентов и гостей с Днём рекламы. Аудитории напомнили, с чего начиналась история видеорекламы: в 1941 году вышел первый рекламный ролик – всего 10 секунд с часами Bulova стоимостью 9 долларов, без звезд и спецэффектов, только экран и продукт.С приветственным словом к участникам обратилась заведующая кафедрой социальных коммуникаций Ольга Юрьевна Голуб, после чего ведущие представили жюри – именно ему предстояла самая ответственная работа дня.Перед конкурсной программой зрители размялись в блиц-игре: на экране появлялись стоп-кадры известной видеорекламы с замаскированными брендами, и за 10 секунд нужно было угадать, что за компания скрывается за кадром. Самые наблюдательные получали призы.Вспоминали культовые кампании: новогоднюю рекламу с поделками детей из коробки от сладостей, ролик с балериной на футбольном поле и фразой «Поцелуй меня в пачку!», зимнюю историю о заботе с синей баночкой крема, волка на крыше автомобиля в пустыне и рекламу жвачки с голливудским актёром, который «разрывает отношения» с едой.Отдельный раунд посвятили продукту в кино: зрители искали бренды в фильмах «Дьявол носит Prada», «Я, робот» и «Матрица». Кстати, мало кто знал, что откидывающаяся крышка телефона Нео – реквизиторская доработка: в реальной модели крышку открывали рукой, а после выхода фильма компания даже выпустила ограниченную партию телефонов с пружиной.О специфике работы современного телевидения участникам рассказал заместитель главного редактора, ведущий телеканала «Саратов 24» Павел Фитилев. Он раскрыл тему «Как интегрировать рекламу в формат новостей?» и показал, как на телевидении выстраивается баланс между информационным поводом и рекламным сообщением.Главным событием дня стала защита проектов команд третьего курса (группы 311 и 312). Ребята работали с реальными брифами от компаний-партнеров. О задачах и ожиданиях рассказали генеральный директор ПОШ «Химволокно» Евгений Михайлович Ан и представитель компании «Небо Сойки» Мамука Топчишвили.«Рекламной паузой» стал показ короткометражных фильмов от групп 411 и 412: ролики рассказали о пути обучения студентов с самого начала обучения в университете.Пока жюри совещалось, для участников выступил директор компании «Сайт-креатив» Кирилл Ганночка с мастер-классом «Видеореклама в сети: от клика до конверсии». Он разобрал, как работает реклама в Яндекс Директе и как провести зрителя от первого клика до целевого действия.По итогам защиты жюри распределило места по каждому брифу.Конкурс по брифу ПОШ «Химволокно»:1 место – 311 группа2 место – 312 группаКонкурс по брифу компании «Небо Сойки»:- 1 место – 312 группа2 место – 311 группаБлагодарственные письма за участие и содействие в организации мероприятия вручили генеральному директору ПОШ «Химволокно» Евгению Михайловичу Ану, представителю компании «Небо Сойки», а также сотрудникам «Сайт-креатив» и телеканала «Саратов 24» за проведенные мастер-классы.Завершился День рекламы общим фото и фирменным слоганом, который звучал в этот день не раз: «Стоп! Снято! Рекламируем!» Организаторы поблагодарили преподавателей за поддержку, компании – за кейсы и возможность поработать с настоящими брифами, а всех участников и зрителей – за атмосферу праздника.