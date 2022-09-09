Как поддержать здоровье и замедлить старение – мнение бизнесмена Андрея Фоменко
Бизнесмен Андрей Фоменко, основатель ФХК «Империя», длительное время занимается проблемой долголетия. Одним из первых его проектов стал некоммерческий фонд «Вечная молодость», содействующий российским научным проектам (1996 год). Далее в 2014 году было создание компании IVAO, служащей платформой для привлечения инвестиций в сферу разработки биомедицинских технологий, способствующих долголетию.
В 2016 году предприниматель инициировал проведение международной конференции «Биомедицинские инновации для здорового долголетия» с участием ученых с мировым именем. Публикация вошедшей в лонг-лист премии «Здравомыслие-2022» книги «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья» состоялась в 2021 году. В конце этого года ожидается выход схожей по тематике книги. Вся информация, собранная в трудах Андрея Фоменко, – результат его деятельности в течение многих лет над antiage-проектом VSH25.
Бизнесмен и инвестор живет по правилам, которые помогают ему замедлять старение и поддерживать здоровье. Рациональное питание и физическая активность – два из них. Андрей Фоменко предпочитает питаться растительной натуральной пищей, исключает ультраобработанные продукты из своего рациона. Он также использует пять раз в неделю интервальное голодание и осознанное питание, суть которого – умение слышать свой организм, не переедать, распознавать настоящее чувство голода.
Регулярные упражнения умеренной интенсивности, считает бизнесмен – полезный стресс для организма, который приводит в порядок обмен веществ, снижает артериальное давление и замедляет старение мышц. Андрей Фоменко практикует йогу и дыхательные упражнения, гуляет с собакой.
Поддержание ментального здоровья – одно из важнейших правил. Для продления молодости и увеличения продолжительности жизни умственное здоровье не менее важно, чем физическое, уверен бизнесмен. Изучение языков, чтение, логические игры, управление стрессом, позитивное отношение к жизни, а еще медитация и визуализация – занятия, имеющие решающее значение для ментального здоровья человека. Также Андрей Фоменко считает необходимым всегда ощущать себя моложе, чем есть на самом деле – одно из главных правил для желающих как можно дольше оставаться здоровыми и молодыми.
Предприниматель любит говорить, что смысл жизни – в самой жизни. По его мнению, необходимо иметь долгосрочную цель – это обязательно сделает жизнь долгой и счастливой.