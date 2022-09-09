Как поддержать здоровье и замедлить старение – мнение бизнесмена Андрея Фоменко

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В 2016 году предприниматель инициировал проведение международной конференции «Биомедицинские инновации для здорового долголетия» с участием ученых с мировым именем. Публикация вошедшей в лонг-лист премии «Здравомыслие-2022» книги «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья» состоялась в 2021 году. В конце этого года ожидается выход схожей по тематике книги. Вся информация, собранная в трудах Андрея Фоменко, – результат его деятельности в течение многих лет над antiage-проектом VSH25.Бизнесмен и инвестор живет по правилам, которые помогают ему замедлять старение и поддерживать здоровье. Рациональное питание и физическая активность – два из них. Андрей Фоменко предпочитает питаться растительной натуральной пищей, исключает ультраобработанные продукты из своего рациона. Он также использует пять раз в неделю интервальное голодание и осознанное питание, суть которого – умение слышать свой организм, не переедать, распознавать настоящее чувство голода.Регулярные упражнения умеренной интенсивности, считает бизнесмен – полезный стресс для организма, который приводит в порядок обмен веществ, снижает артериальное давление и замедляет старение мышц. Андрей Фоменко практикует йогу и дыхательные упражнения, гуляет с собакой.Поддержание ментального здоровья – одно из важнейших правил. Для продления молодости и увеличения продолжительности жизни умственное здоровье не менее важно, чем физическое, уверен бизнесмен. Изучение языков, чтение, логические игры, управление стрессом, позитивное отношение к жизни, а еще медитация и визуализация – занятия, имеющие решающее значение для ментального здоровья человека. Также Андрей Фоменко считает необходимым всегда ощущать себя моложе, чем есть на самом деле – одно из главных правил для желающих как можно дольше оставаться здоровыми и молодыми.Предприниматель любит говорить, что смысл жизни – в самой жизни. По его мнению, необходимо иметь долгосрочную цель – это обязательно сделает жизнь долгой и счастливой.