7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
Директор Саратовского Туристского информационного центра Наталья Шустикова назвала главные направления для зимнего отдыха в регионе.

Зима – это не повод находится дома, считает эксперт. В регионе есть все возможности для комфортного и интересного отдыха. По ее словам, зимний туризм в регионе условно делится на два формата: удобные однодневные путешествия и полноценный отдых с ночевкой.

Однодневные путешествия – идеальный вариант для тех, кто хочет разнообразить выходной. Гостей ждут музеи и популярные мастер-классы, например, по изготовлению знаменитого саратовского калача или вольской крашенки. Зимой проходит множество тематических экскурсий, например, можно познакомиться с традициями празднования Нового года в разные исторические эпохи Саратова или Рождества в разных конфессиях. Экскурсии проходят по всему региону: можно побывать в Марксе, Вольске, Балакове, Красноармейском районе, селе Лох и многих других направлениях. Есть возможность организовать отдых с детьми.

Специальные зимние программы подготовили туристические базы, глэмпинги и санатории региона.

Для любителей спорта и активного досуга в области есть несколько оборудованных склонов для катания на лыжах и сноуборде (в Саратове, Хвалынске, Балакове, Вольске и селе Лох). Также этой зимой будут доступны прогулки на снегоступах.

Наталья Шустикова отдельно остановилась на сервисах ТИЦ, которые помогают туристам сэкономить время и деньги. Все они бесплатны и будут полезны вне зависимости от точки проживания. На официальном портале saratov.travel размещен каталог достопримечательностей и объектов размещения, а также агрегатор экскурсий от аккредитованных гидов.

Карта гостя Саратовской области дает скидки до 30% на услуги более чем 70 партнеров (турбазы, глэмпинги, рестораны, музеи и др.).

Специалисты ТИЦ помогут построить индивидуальный маршрут, подскажут свободные места на базах отдыха и ответят на все вопросы в офисе (Саратов, ул. Чернышевского, 199) или онлайн vk.com/saratov.travel64, t.me/saratovtravel.