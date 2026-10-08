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15:30 | 07 октября
Саратовская область принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по ГО с 7 по 9 октября 2026 года
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Саратовская область принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по ГО с 7 по 9 октября 2026 года

Новости
Сегодня, 7 октября, стартовали масштабные учения, которые будут проходить в течение 3 дней. В ходе тренировки отработают ряд вводных и порядок реагирования на них экстренных служб, будут уточнены планы ГО и защиты населения, а также порядок проведения эвакуационных мероприятий. Пройдут показательные занятия по ГО, будет организована работа региональной комиссии по ЧС и ОПБ.

 
В мероприятии будет задействовано порядка 6000 человек, и свыше 1000 единиц техники. Отработка вводных будет проводиться во всех районах области.
 
9 октября состоится плановая проверка систем оповещения населения, в ходе которой будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов. Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, тренировка ежегодная!
 
Всероссийская тренировка по ГО традиционно приурочена ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября. Главная задача — проверить практические навыки, закрепить профессиональные знания личного состава.
 