В правительстве Саратовской области подвели предварительные итоги работы в сфере здравоохранения

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Роман Бусаргин заявил: «В апреле обозначил перед главными врачами саратовских больниц и профильным блоком правительства ряд целевых показателей, которые должны быть достигнуты в сфере здравоохранения к концу этого года. Сегодня обсудили предварительные итоги работы по каждому направлению».Одна из ключевых задач – обеспечение укомплектованности медицинских учреждений врачами и средним медперсоналом. К 1 января 2027 года этот уровень должен составлять 75% и 83% соответственно. Сейчас показатели почти достигнуты: 73,7% по врачам и 82,9% по среднему медперсоналу. За этот год в больницы трудоустроено 1114 молодых специалистов, завершивших целевое обучение.«Для дальнейшего развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения рассматриваем возможность создания профильного кадрового центра», – отметил Роман Бусаргин.Большой объем работы проделан по льготному лекарственному обеспечению. Приняты системные меры, включая выделение свыше 6 млрд рублей и создание подразделения на базе областного министерства здравоохранения: оно занимается формированием резерва препаратов и ведет ежедневный мониторинг ситуации.«Стоит отметить, что за последнее время по данной теме снизилось количество обращений от граждан», – подчеркнул губернатор.На совещании глава региона напомнил: контракты на закупку основной массы лекарств на 2027 год должны быть заключены уже до конца этого года.Отдельным блоком стали вопросы оснащения больниц современным оборудованием, в том числе МРТ, комплексами рентген-диагностики и КТ. Ввести все аппараты в эксплуатацию необходимо к 2027 году.«На уровне регионального правительства финансово поддержим медицинские организации, где необходимо провести ремонтные работы помещений для последующей установки аппаратов», – заявил Роман Бусаргин.При этом губернатор сделал акцент: все вопросы, связанные с запуском оборудования, должны находиться на постоянном контроле главных врачей и руководства областного министерства здравоохранения.