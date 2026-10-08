8 октября 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:13 | 07 октября
Рентгенологи в Красноармейской больнице работают на оборудовании с функцией ИИ
18:00 | 07 октября
Очередная партия гуманитарной помощи отправлена в зону СВО
17:00 | 07 октября
В саратовском университете работает выставка «Наука в лицах»
15:30 | 07 октября
Саратовская область принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по ГО с 7 по 9 октября 2026 года
14:30 | 07 октября
Энгельсский  музей предлагает пройти новый маршрут «ЭтноКод города»
13:30 | 07 октября
Саратовская область вошла в топ-5 самых активных участников «Чтецких программ» по итогам сентября
12:24 | 07 октября
Саратовская область собирает хранителей истории
11:00 | 07 октября
Представители Саратовской области одержали победу в окружном грантовом конкурсе в Самаре  
10:00 | 07 октября
Более 9 тонн сельскохозяйственной продукции не допущено к реализации в сентябре
09:00 | 07 октября
В правительстве Саратовской области подвели предварительные итоги работы в сфере здравоохранения
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В правительстве Саратовской области подвели предварительные итоги работы в сфере здравоохранения

Новости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание, на котором обсудили предварительные итоги работы по ключевым направлениям здравоохранения. Целевые показатели для отрасли глава региона обозначил в апреле, они должны быть достигнуты к концу этого года.

Роман Бусаргин заявил: «В апреле обозначил перед главными врачами саратовских больниц и профильным блоком правительства ряд целевых показателей, которые должны быть достигнуты в сфере здравоохранения к концу этого года. Сегодня обсудили предварительные итоги работы по каждому направлению».

Кадровый потенциал: показатели почти исполнены

Одна из ключевых задач – обеспечение укомплектованности медицинских учреждений врачами и средним медперсоналом. К 1 января 2027 года этот уровень должен составлять 75% и 83% соответственно. Сейчас показатели почти достигнуты: 73,7% по врачам и 82,9% по среднему медперсоналу. За этот год в больницы трудоустроено 1114 молодых специалистов, завершивших целевое обучение.

«Для дальнейшего развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения рассматриваем возможность создания профильного кадрового центра», – отметил Роман Бусаргин.

Льготные лекарства: финансирование и ежедневный мониторинг

Большой объем работы проделан по льготному лекарственному обеспечению. Приняты системные меры, включая выделение свыше 6 млрд рублей и создание подразделения на базе областного министерства здравоохранения: оно занимается формированием резерва препаратов и ведет ежедневный мониторинг ситуации.

«Стоит отметить, что за последнее время по данной теме снизилось количество обращений от граждан», – подчеркнул губернатор.

На совещании глава региона напомнил: контракты на закупку основной массы лекарств на 2027 год должны быть заключены уже до конца этого года.

Оснащение больниц: контроль и финансовая поддержка

Отдельным блоком стали вопросы оснащения больниц современным оборудованием, в том числе МРТ, комплексами рентген-диагностики и КТ. Ввести все аппараты в эксплуатацию необходимо к 2027 году.

«На уровне регионального правительства финансово поддержим медицинские организации, где необходимо провести ремонтные работы помещений для последующей установки аппаратов», – заявил Роман Бусаргин.

При этом губернатор сделал акцент: все вопросы, связанные с запуском оборудования, должны находиться на постоянном контроле главных врачей и руководства областного министерства здравоохранения.