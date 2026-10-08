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Саратовская область собирает хранителей истории

Новости
Саратовская область собирает хранителей истории

 
С 7 по 10 октября в Саратове состоится XV Международная научно‑практическая конференция «Культурное наследие г. Саратов и Саратовской области».
 
Мероприятие объединит учёных, музейных специалистов, работников культуры, педагогов и общественных деятелей для обсуждения сохранения, исследования и популяризации культурного наследия региона.
 
Конференция откроется 7 октября. Сбор и регистрация участников на историко‑культурную экспедицию пройдут с 11:30 до 12:00. В 12:00 начнётся пленарное заседание, которое пройдёт  совместно с лекцией в рамках проекта Российского общества «Знание».
 
В 13.30 начнется лекция на тему «Сила единства. История и будущее России». Лектор — Юлия Литневская, кандидат филологических наук, председатель комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре, председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественно‑государственной организации «Союз женщин России».
 
Для участия в лекции требуется предварительная регистрация на официальной платформе «Знание»: https://znanierussia.ru/events/znanielektorij-271770
 
Мероприятие пройдет в актовом зале Х корпуса СГУ имени Н.Г.Чернышевского.
 
Вход на все события конференции допускается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или студенческой кампус‑карты СГУ.
 