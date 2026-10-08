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Представители Саратовской области одержали победу в окружном грантовом конкурсе в Самаре  

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Представители Саратовской области одержали победу в окружном грантовом конкурсе в Самаре  

В Самаре завершился конкурс грантов по поддержке молодежных инициатив, объединивший 122 участника из регионов Приволжского федерального округа. В течение двух дней они дорабатывали инициативы вместе с экспертами, проходили образовательную программу и защищали проекты перед конкурсными комиссиями.
 
Победителями Медиаконкурса «Молодёжные медиа ПФО» стали 14 участников. Каждый получил грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию окружного медиапроекта.
 
«В России и ПФО есть все возможности для саморазвития молодёжи, в том числе через окружные общественные проекты, финалы которых проходят под патронатом полномочного представителя Президента России Игоря Анатольевича Комарова. Для молодежи грантовый конкурс – это возможность прокачать себя и показать свои способности, а для нас – сделать вклад в развитие округа», – сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.
 
По итогам защитных этапов делегация Саратовской области заняла первое место среди субъектов ПФО по количеству победителей, завоевав четыре награды.
 
В направлении «Туристический потенциал регионов Приволжья» победителем признан Егор Балашов с проектом цифровой платформы молодежного и событийного туризма Саратовской области «Сарафан».
 
В направлении «Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья» грантовую поддержку получила Елена Жилякова на реализацию историко-просветительского проекта «Слово и Дело».
 
Еще две победы представители Саратовской области одержали в рамках окружного медиаконкурса «Молодежные медиа ПФО». Победителями стали Сабина Трошина и Анна Штрикер.
 
Конкурс грантов по поддержке молодежных инициатив Приволжского федерального округа (ПФО) проходил по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.
 