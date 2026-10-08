Более 9 тонн сельскохозяйственной продукции не допущено к реализации в сентябре

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На утилизацию отправлено 1840 кг говядины, 486 кг свинины, 715 кг баранины, 10,3 кг рыбы и 6034 кг овощей.Соблюдение ветеринарно-санитарных норм — это не просто формальность. Это гарантия того, что на прилавки магазинов и рынков попадает только безопасная продукция.«Мы проводим тысячи лабораторных исследований ежегодно, чтобы исключить из оборота продукцию с признаками заболеваний или порчи. Только такой строгий контроль позволяет предотвратить распространение болезней животных и защитить потребителей от некачественных продуктов», - отметил начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Балалаев.