Более 9 тонн сельскохозяйственной продукции не допущено к реализации в сентябре
Специалисты лаборатории Саратовской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных за 9 месяцев 2026 года на торговой площадке ООО «Центральный рынок» провели 42 236 лабораторных исследований животноводческой продукции. По результатам исследований не допущено к реализации 9,3 тонн сельскохозяйственной продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности.
На утилизацию отправлено 1840 кг говядины, 486 кг свинины, 715 кг баранины, 10,3 кг рыбы и 6034 кг овощей.
Соблюдение ветеринарно-санитарных норм — это не просто формальность. Это гарантия того, что на прилавки магазинов и рынков попадает только безопасная продукция.
«Мы проводим тысячи лабораторных исследований ежегодно, чтобы исключить из оборота продукцию с признаками заболеваний или порчи. Только такой строгий контроль позволяет предотвратить распространение болезней животных и защитить потребителей от некачественных продуктов», - отметил начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Балалаев.
На утилизацию отправлено 1840 кг говядины, 486 кг свинины, 715 кг баранины, 10,3 кг рыбы и 6034 кг овощей.
Соблюдение ветеринарно-санитарных норм — это не просто формальность. Это гарантия того, что на прилавки магазинов и рынков попадает только безопасная продукция.
«Мы проводим тысячи лабораторных исследований ежегодно, чтобы исключить из оборота продукцию с признаками заболеваний или порчи. Только такой строгий контроль позволяет предотвратить распространение болезней животных и защитить потребителей от некачественных продуктов», - отметил начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Балалаев.