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Саратовская область вошла в топ-5 самых активных участников «Чтецких программ» по итогам сентября

Новости
Саратовская область вошла в топ-5 самых активных участников «Чтецких программ» по итогам сентября

 
По итогам сентября в проекте «Чтецкие программы» Российского общества «Знание» в топ-5 рейтинга вошли учебные заведения из Чеченской Республики, Саратовской, Владимирской и Нижегородской областей. Мероприятия проекта соответствуют целям и задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».
 
С сентября 2026 года проект работает в обновленном формате: акцент сделан на технике живого чтения и ораторском мастерстве.
 
В проекте действует обновленная система поощрений: по итогам месяца определяются 150 самых активных клубов. Те, кто занял с 1 по 25 место, получают возможность встретиться с известными артистами, писателями или театральными деятелями. Для клубов, расположившихся с 26 по 55 место, предусмотрен набор подарочной продукции, включающий книги. Кураторы, занявшие с 56 по 70 место, смогут пройти программу повышения квалификации. Клубы с 71 по 110 место получают доступ к закрытому курсу Нины Зверевой по ораторскому мастерству на платформе Знание.Академия. Остальные – до 150 места – получат наборы брендированных плакатов. Все активные клубы, зафиксированные в рейтинге, получат сертификаты куратора литературного клуба проекта.
 
Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте
Российского общества «Знание».
 
По информации Российского общества «Знание»