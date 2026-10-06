Ветеран СВО Игорь Павлов с позывным «Хоттабыч» принял участие в финале «Второго старта»

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Более 60 ветеранов специальной военной операции стали участниками федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт», который прошел в конце прошлой недели в Самарской области.Организаторами выступили министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство Самарской области при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества».В номинации «Второй старт» приняли участие ветераны специальной военной операции, работающие по широкому кругу специальностей, а также ветераны-предприниматели, открывшие свой бизнес.На открытой площадке в г. Тольятти и на стадионе «Солидарность Самара Арена» проведено более 30 мастер-классов по самым востребованным рабочим профессиям. Он объединил теоретические и практические испытания и деловую программу, посвященную трудоустройству ветеранов СВО.По итогам конкурса в тройку лидеров вошли ветераны из Краснодарского края, Липецкой области и Республики Татарстан.«Конкурс «Лучший по профессии» объединяет специалистов из разных отраслей, позволяет продемонстрировать профессиональное мастерство, обменяться опытом и лучшими практиками. В этом году организаторы впервые учредили специальную номинацию для ветеранов СВО «Второй старт». Это еще одна возможность для наших защитников раскрыть свои способности, применить накопленные знания и навыки, попробовать себя в новом направлении и найти путь для дальнейшего профессионального развития», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.Саратовскую область на конкурсе представил ветеран специальной военной операции, кавалер медали «За отвагу» Игорь Павлов, который участвовал в специальной военной операции с позывным «Хоттабыч». После возвращения к мирной жизни при содействии филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области и регионального Кадрового центра он трудоустроился водителем автомобиля в оперативно-дежурную службу одного из саратовских предприятий.По словам участника, конкурс стал не только площадкой для состязания, но и пространством для общения и обмена опытом между ветеранами из разных регионов страны.«Участие в конкурсе дало мне возможность познакомиться с отличными парнями. Мы до сих пор продолжаем общаться. Отмечу хорошую организацию конкурса, внимание к каждому участнику. Главное, все конкурсанты – это пример того, как найти себя в мирной жизни, как вернуться на работу. Мы в свое время позаботились о Родине – теперь она заботится о нас: ветеранам помогают с поиском работы, открыть свое дело, есть возможность поправить здоровье, пройти реабилитацию», – отметил Игорь Павлов.Всероссийский конкурс – одно из ключевых мероприятий национального проекта Президента России Владимира Путина «Кадры». Организатором выступает Минтруд России совместно с федеральными и региональными исполнительными органами, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов.Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской областиМинистерство труда и социальной защиты Саратовской области