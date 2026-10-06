«Путеводные звезды Гагарина» в Парке покорителей космоса

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5 октября в рамках Всемирной недели космоса в Парке покорителей космоса имени Ю. А. Гагарина открылась выставка «Путеводные звёзды Гагарина». Экспозиция посвящена наставникам первого космонавта — людям и педагогам, которые помогли Юрию Гагарину проложить путь к звёздам.Открытие выставки приурочено к Дню учителя: это дань уважения тем, кто вкладывает силы и душу в воспитание и обучение новых поколений. Экспозиция знакомит посетителей с биографиями, архивными материалами и редкими фотографиями учителей и наставников, чья работа стала фундаментом профессионального становления Юрия Гагарина.«Парк покорителей космоса — важная площадка для сохранения памяти о выдающихся страницах истории космонавтики и для развития творческого и образовательного потенциала региона. Здесь формируются новые смыслы и интерес к науке у молодёжи, проходят культурно‑просветительские и творческие программы, которые объединяют семьи, школьные коллективы и профессионалов. Мы продолжим поддерживать и развивать такие мероприятия, чтобы Парк оставался живым и доступным пространством знаний и вдохновения для всех жителей области», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Мероприятия на площадках Парка продолжаются: гости смогут посетить тематические экскурсии, лекции и образовательные программы для школьников и взрослых. Запланированы интерактивные занятия, встречи с экскурсоводами и показ архивных материалов, а также специальные мероприятия, приуроченные к праздничным дням.