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В саратовском университете работает выставка «Наука в лицах»

Новости
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского стал одной из площадок проведения Всероссийской фотовыставки «Наука в лицах». Экспозиция организована в рамках Десятилетия науки и технологий и знакомит гостей с историями выдающихся российских учёных.

 

«Саратовский университет гордится тем, что стал площадкой выставки. Она не просто знакомит с молодыми исследователями, а формирует новый образ учёного в глазах молодёжи. В экспозиции представлены фотографии учёных – молодых, современных, идущих в ногу со временем. Это будущее научного сообщества. Выставка вызывает живой интерес у студентов и показывает, что науку делают люди. Уверен, для многих это может стать важным ориентиром и первым шагом к собственному исследовательскому пути», – отметил ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко.

Посетить экспозицию можно в атриуме 4 этажа X корпуса СГУ до конца октября.

Выставка реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России и при поддержке Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.