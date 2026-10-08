Энгельсский  музей предлагает пройти новый маршрут «ЭтноКод города»

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Энгельсский краеведческий музей запустил новую экскурсионную программу «ЭтноКод города». В Год единства народов России проект соединяет прогулку по историческому центру с посещением музейных экспозиций, чтобы через события и памятники показать многослойную историю и культуру Покровска–Энгельса.Маршрут раскрывает, как веками переплетались судьбы и традиции разных народов, формируя уникальный облик города.Участники пройдут по знаковым улицам и заглянут в разделы экспозиции, созданные на базе этнографической коллекции музея. В диалоге улиц и музейных залов гости узнают о зарождении Покровской слободы, о роли Волги как жизненной артерии края, о судьбах поволжских немцев и о развитии русского и немецкого государственных театров.Экскурсия включает остановки у исторических зданий, ставших визитной карточкой центра: особняк Н. А. Ухина, дома Д. Е. Думлера и Ф. Е. Кобзаря, особняк С. П. Петрова. Эти дома — не просто архитектурные памятники, а страницы большой летописи о людях, эпохах и культурном разнообразии региона. В программе также — рассказы о прославленных земляках, художнике Андрее Андреевиче Мыльникове и композиторе Альфреде Гарриевиче Шнитке, чьи имена звучат как продолжение городского кода.«Проект «ЭтноКод города» укрепляет туристический потенциал региона, демонстрирует уникальное сочетание историко‑культурных слоёв и способствует формированию устойчивых, востребованных маршрутов. Поддержка таких инициатив — приоритет в развитии культурно‑туристической инфраструктуры Саратовской области», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Программа ориентирована на разные аудитории: от школьников и студентов до взрослых любителей истории и доступна по Пушкинской карте.