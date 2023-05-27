Хилинг-проект «Грин Флоу» принял участие в дискуссионном клубе лидеров оздоровительного туризма

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Участники дискуссии обменялись мнениями и практическими кейсами о том, как строить работу оздоровительных проектов в современных реалиях и находить новые возможности. Кроме того, были затронуты такие вопросы как управление качеством, маркетинговые стратегии и поиск подходов к новым клиентам.В конференции принял участие генеральный менеджер отеля “Грин Флоу Роза Хутор” Дмитрий Шацкий, который рассказал об особенностях хилинг-концепции, лежащей в основе “Грин Флоу”, специфике аудитории и планами по развитию проекта.«На конференции собрались настоящие профессионалы отрасли, поэтому получилось обсудить важные стратегические моменты и наработки. Очень радует, что популярность оздоровительного отдыха постоянно увеличивается, особенного у молодого поколения, которое задумывается о здоровье и качестве жизни. 82% гостей нашего отеля – люди от 28 до 44 лет.Обмен практикой в таком формате, несомненно, положительно влияет на развитие отрасли. Перед нами стоят одни и те же задачи, а совместное обсуждение сильно ускоряет их решение», – отметил генеральный менеджер хилинг-отеля "Грин Флоу Роза Хутор" Дмитрий Шацкий.Отель Green Flow 4**, открытый в 2017 году на курорте “Роза Хутор” – первый российский отель, вошедший в международную ассоциацию Healing Hotels of the World, насчитывающую более 100 объектов на 5 континентах. Хилинг-концепция, которая лежит в основе Green Flow, позволяет объединить отдых и бережное оздоровление. Это поддержание гармонии во всем, что окружает человека, создание атмосферы для полного расслабления, эмоционального и физического преображения и восстановления.Сейчас компания активно масштабируется, развивая сеть отелей и оздоровительно-термальных комплексов в разных регионах России.