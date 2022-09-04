4 сентября 2022 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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16:24 | 03 сентября
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14:48 | 03 сентября
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15:36 | 02 сентября
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14:44 | 02 сентября
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Сочинский хилинг-отель Green Flow Roza Khutor поможет быстро восстановиться после перелета

Путешествия
Новая программа SPA-процедур под названием “Джетлаг” за пару часов вернет силы после смены часовых поясов.
Сочинский хилинг-отель Green Flow Roza Khutor поможет быстро восстановиться после перелета

Первый в России хилинг-центр на базе отеля Green Flow Roza Khutor представил уникальную SPA-программу, разработанную специально для тех, кто часто путешествует, летает в командировки и много времени проводит в полете.
Комплекс процедур “Джетлаг” поможет снять усталость и физическое напряжение после полета, устранит дискомфорт от смены часовых и климатических поясов, быстро и эффективно восстановит силы.
После консультации профессионального врача, работающего в хилинг-центре отеля, гостям предлагают персональную программу индивидуальных и групповых процедур, среди которых:

• Прессотерапия. Оказывает лимфодренажный эффект, помогает избавиться от отёков.
• Молочная ванна. Стимулирует регенерацию и увлажняет кожу, улучшает кровообращение.
• Электросон. Нормализует биоритмы, стимулирует выработку эндорфинов - гормонов радости.
• Массаж лица. Улучшает микроциркуляцию, овал лица и снимает отеки.
• Альгинатная маска. Оказывает лифтинг-эффект и увлажняет кожу.
• Миофасциальный релиз. Специальный комплекс упражнений избавляет от стянутости мышц, гипертонуса, устраняет болевые триггеры.
• Нейромедитация. Успокаивает нервы, приводит в гармонию эмоциональное состояние.
• Йога и скандинавская ходьба. Улучшают концентрацию внимания и качество сна, восстанавливает эмоциональный фон, приводит в порядок работу сердца и дыхание.



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