Сочинский хилинг-отель Green Flow Roza Khutor поможет быстро восстановиться после перелета

просмотров: 164

На правах рекламы

Первый в России хилинг-центр на базе отеля Green Flow Roza Khutor представил уникальную SPA-программу, разработанную специально для тех, кто часто путешествует, летает в командировки и много времени проводит в полете.Комплекс процедур “Джетлаг” поможет снять усталость и физическое напряжение после полета, устранит дискомфорт от смены часовых и климатических поясов, быстро и эффективно восстановит силы.После консультации профессионального врача, работающего в хилинг-центре отеля, гостям предлагают персональную программу индивидуальных и групповых процедур, среди которых:• Прессотерапия. Оказывает лимфодренажный эффект, помогает избавиться от отёков.• Молочная ванна. Стимулирует регенерацию и увлажняет кожу, улучшает кровообращение.• Электросон. Нормализует биоритмы, стимулирует выработку эндорфинов - гормонов радости.• Массаж лица. Улучшает микроциркуляцию, овал лица и снимает отеки.• Альгинатная маска. Оказывает лифтинг-эффект и увлажняет кожу.• Миофасциальный релиз. Специальный комплекс упражнений избавляет от стянутости мышц, гипертонуса, устраняет болевые триггеры.• Нейромедитация. Успокаивает нервы, приводит в гармонию эмоциональное состояние.• Йога и скандинавская ходьба. Улучшают концентрацию внимания и качество сна, восстанавливает эмоциональный фон, приводит в порядок работу сердца и дыхание.