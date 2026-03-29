В Саратове состоялся турнир по ножевому бою памяти Александра Соломатина
28 марта на базе спортивного клуба Кирилла Ильина «Панда» прошёл турнир по ножевому бою, посвящённый памяти Александра Сергеевича Соломатина. В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена – представители военно-патриотических и спортивных клубов, казачьих организаций, а также родители юных атлетов.
Почётными гостями мероприятия стали Фетисов Андрей Викторович, Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского казачьего войска, член общественной палаты Саратовской области, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества; Фролов Сергей Николаевич, Атаман Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска; Калинин Вячеслав Вячеславович, депутат Саратовской областной думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», член Союза писателей России, ветеран боевых действий, подполковник запаса, учредитель и главный редактор издания «Ветеранские Вести».
Организатором турнира выступил ученик Александра Сергеевича Соломатина – Ильин Кирилл Александрович, главный судья соревнований, председатель Саратовского областного отделения «Федерация КУДО России», руководитель спортивного клуба «Панда», заместитель Атамана по физической культуре и спорту.
В рамках турнира были разыграны медали и грамоты в 24 весовых и возрастных категориях. Особым моментом программы стала гран-при встреча между победителями двух мужских категорий – по итогам поединка лучший спортсмен получил в награду кизлярский нож из рук Фролова Сергея Николаевича.
В ходе церемонии награждения почётные гости вручили благодарственные письма тренерам, инструкторам и представителям спортивных и военно-патриотических организаций, отметив их вклад в развитие спорта и патриотическое воспитание молодёжи. Отдельно были вручены памятные и ценные подарки: Ильину Кириллу Александровичу Калинин Вячеслав Вячеславович передал сертификат на наградной нож «Горец», а Калинину Вячеславу Вячеславовичу Фетисов Андрей Викторович вручил традиционную казачью нагайку в знак признания заслуг перед спортивным и патриотическим сообществом.
Турнир прошёл на высоком организационном уровне и стал значимым событием для спортивного сообщества региона. Мероприятие объединило атлетов, наставников и представителей общественных организаций в деле сохранения памяти о наставнике и развития спортивных и патриотических традиций. В итоге соревнование не только определило сильнейших в ножевом бою, но и укрепило связи между казачьими объединениями, военно-патриотическими клубами и спортивными федерациями Саратовской области.
Почётными гостями мероприятия стали Фетисов Андрей Викторович, Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского казачьего войска, член общественной палаты Саратовской области, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества; Фролов Сергей Николаевич, Атаман Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска; Калинин Вячеслав Вячеславович, депутат Саратовской областной думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», член Союза писателей России, ветеран боевых действий, подполковник запаса, учредитель и главный редактор издания «Ветеранские Вести».
Организатором турнира выступил ученик Александра Сергеевича Соломатина – Ильин Кирилл Александрович, главный судья соревнований, председатель Саратовского областного отделения «Федерация КУДО России», руководитель спортивного клуба «Панда», заместитель Атамана по физической культуре и спорту.
В рамках турнира были разыграны медали и грамоты в 24 весовых и возрастных категориях. Особым моментом программы стала гран-при встреча между победителями двух мужских категорий – по итогам поединка лучший спортсмен получил в награду кизлярский нож из рук Фролова Сергея Николаевича.
В ходе церемонии награждения почётные гости вручили благодарственные письма тренерам, инструкторам и представителям спортивных и военно-патриотических организаций, отметив их вклад в развитие спорта и патриотическое воспитание молодёжи. Отдельно были вручены памятные и ценные подарки: Ильину Кириллу Александровичу Калинин Вячеслав Вячеславович передал сертификат на наградной нож «Горец», а Калинину Вячеславу Вячеславовичу Фетисов Андрей Викторович вручил традиционную казачью нагайку в знак признания заслуг перед спортивным и патриотическим сообществом.
Турнир прошёл на высоком организационном уровне и стал значимым событием для спортивного сообщества региона. Мероприятие объединило атлетов, наставников и представителей общественных организаций в деле сохранения памяти о наставнике и развития спортивных и патриотических традиций. В итоге соревнование не только определило сильнейших в ножевом бою, но и укрепило связи между казачьими объединениями, военно-патриотическими клубами и спортивными федерациями Саратовской области.