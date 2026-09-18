18 сентября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
19:30 | 18 сентября
Руководители религиозных организаций традиционных конфессий региона приняли участие в выборах депутатов ГосДумы
19:02 | 18 сентября
В первом дне голосования приняли участие граждане из отдаленных районов области  
17:30 | 18 сентября
Музей Радищева приглашает в «Город, который объединяет»
16:30 | 18 сентября
В Саратове почтили память Героя России
15:43 | 18 сентября
Вклад в будущее страны начинается с самого детства
12:35 | 18 сентября
Студенты – юристы пришли на избирательные участки Саратова до начала занятий
11:30 | 18 сентября
В Саратовской области начался первый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ
11:00 | 18 сентября
Общественное наблюдение за процедурой голосования проходит в центре общественного видеонаблюдения
10:30 | 18 сентября
Представители культуры голосуют на выборах в Саратове
10:05 | 18 сентября
"Киновертикаль" покажет фильмы участников от Москвы до Якутии
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Сказано-сделано-экспортировано
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Вклад в будущее страны начинается с самого детства

Новости
Вклад в будущее страны начинается с самого детства

 
Жители региона приходят на избирательные участки семьями, чтобы проголосовать. Взрослые – с осознанной ответственностью, дети – с живым интересом: для них это маленькое, но важное приключение.
 
Семейные походы на участок – отличный способ с детства привить у ребенка чувство гражданского долга.
 
«Мама пришла на участок с сыном. Мальчик смотрел на всё с таким интересом, что не передать словами. А когда мама разрешила ему самому опустить бюллетень в урну — его глаза засияли от счастья! Вот так, с малых лет, и формируется патриотическое воспитание — не словами, а личным примером и важными моментами», – рассказал наблюдатель УИК №945.