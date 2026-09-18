Вклад в будущее страны начинается с самого детства

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Жители региона приходят на избирательные участки семьями, чтобы проголосовать. Взрослые – с осознанной ответственностью, дети – с живым интересом: для них это маленькое, но важное приключение.Семейные походы на участок – отличный способ с детства привить у ребенка чувство гражданского долга.«Мама пришла на участок с сыном. Мальчик смотрел на всё с таким интересом, что не передать словами. А когда мама разрешила ему самому опустить бюллетень в урну — его глаза засияли от счастья! Вот так, с малых лет, и формируется патриотическое воспитание — не словами, а личным примером и важными моментами», – рассказал наблюдатель УИК №945.