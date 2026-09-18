"Киновертикаль" покажет фильмы участников от Москвы до Якутии

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Подведены итоги заявочной кампании XIII Международного фестиваля‑конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». Отборочная комиссия, в состав которой вошли профессиональные кинематографисты и специалисты киноиндустрии, сформировала шорт‑листы в конкурсных номинациях.За период подачи заявок было рассмотрено свыше 200 фильмов из 34 регионов Российской Федерации. Впервые в конкурсе приняли участие юные авторы из Рязанской области, Республики Коми и Республики Саха (Якутия). Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Ивановской и Саратовской областей. Особую радость организаторам доставили работы самых молодых участников из Тульской и Ивановской областей.В 2026 году наиболее востребованными стали номинации «Анимация на свободную тему» и «Герои среди нас». В шорт‑лист по четырём основным конкурсным номинациям включено 140 работ.Просмотреть отобранные фильмы можно на сайте Саратовского областного методического киновидеоцентра: https://707.su/UV6Nи в официальном сообществе фестиваля во ВКонтакте: https://707.su/ojh2Результаты по номинации «Киномозаика со всех уголков планеты» будут опубликованы после 21 сентября 2026 года.Напоминаем, что XIII Международный фестиваль‑конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» состоится с 5 по 9 октября 2026 года.Тематическая программа этого года посвящена Году единства народов России.