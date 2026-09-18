В Саратовской области начался первый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ

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В Саратовской области начался первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных выборов, назначенных на 20 сентября 2026 годаСегодня, 18 сентября, в 8:00 начал работу Региональный Штаб общественного наблюдения за выборами 2026 года, созданный на площадке Общественной палаты Саратовской области.В это же время открылись избирательные участки для трехдневного голосования, которые будут работать с 8:00 до 20:00 18, 19, 20 сентября. На всех участках присутствуют общественные наблюдатели от Общественной палаты Саратовской области.Региональный Штаб общественного наблюдения за выборами будет внимательно следить за ситуацией на избирательных участках все три дня голосования. Члены Штаба будут поддерживать постоянную связь с общественными наблюдателями на всех избирательных участках, оказывать им при необходимости консультативную поддержку.В Региональном Штабе общественного наблюдения за выборами 2026 году будет работать «горячая линия». Она будет доступна все три дня — 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Телефон «горячей линии» — 8 (8452) 26-31-37.