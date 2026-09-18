Борис Шинчук: «Система общественного наблюдения в нашем регионе полностью готова к дням голосования»

просмотров: 182

Шинчук Борис Леонидович, председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель Штаба общественного наблюдения в Саратовской области прокомментировал готовность общественного наблюдения к дням голосования:«Система общественного наблюдения в нашем регионе полностью готова к дням голосования. Мы провели масштабную подготовительную работу: все наблюдатели прошли обучение, освоили правовые нормы и практические алгоритмы действий в разных ситуациях. С ключевыми общественными организациями и политическими партиями подписаны соглашения о взаимодействии — это позволяет выстроить единую, слаженную сеть контроля за ходом выборов.Важным элементом системы стал Центр общественного видеонаблюдения: там в круглосуточном режиме будет доступна трансляция с камер на участках. Это даёт возможность оперативно отслеживать ситуацию и при необходимости детально разбирать отдельные эпизоды.На каждом избирательном участке будут присутствовать наблюдатели. Помимо выполнения своих прямых задач, они будут транслировать информацию с участков в своих социальных сетях — так мы делаем процесс максимально открытым и доступным для всех жителей региона.Штаб общественного наблюдения будет работать в дни голосования на площадке Общественной палаты. Наши специалисты готовы в любой момент оказать наблюдателям консультационную и юридическую помощь, разобрать спорные ситуации, возникшие на УИК, и предложить чёткий алгоритм действий.Отдельно хочу отметить работу мониторинговой группы штаба: она будет внимательно следить за информационным пространством региона, чтобы не допустить распространения фейков и провокаций. А экспертная группа штаба в течение всех дней голосования будет давать официальные комментарии, разъяснять правовые нюансы и помогать жителям ориентироваться в происходящем.Наша цель — обеспечить прозрачность, открытость и легитимность выборов, защитить право каждого гражданина на свободное и осознанное волеизъявление. Уверен, что благодаря слаженной работе всех участников системы мы сможем добиться этой цели».