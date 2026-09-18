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Музей Радищева приглашает в «Город, который объединяет»

Новости
Музей Радищева приглашает в «Город, который объединяет»

 
20 сентября в 16:00 на площадке перед историческим зданием Радищевского музея (ул. Радищева, 39) состоится художественно-музыкальная программа «Город, который объединяет», приуроченная к празднованию 436-й годовщины со дня основания города.
 
В программе — исполнение русских народных песен, а также популярных вокальных и инструментальных произведений современных композиторов. Зрителей ждёт тёплая и разнообразная концертная программа, отражающая культурное многообразие нашего города и его творческие традиции.
 
Участники мероприятия:
Хоровой ансамбль «Радость» (руководитель — Л.А. Чугунова);
Фольклорный ансамбль «Светлица» (руководитель — И.А. Богословская, концертмейстер — М.А. Прокофьев);
Учащиеся класса гитары и эстрадного вокала Детской музыкальной школы имени М.В. Тельтевской.
 