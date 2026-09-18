В Саратовской области завершен ремонт 42 дорожных объектов  

просмотров: 187

Готовность ещё 14 объектов превышает 90%. Работы выполняются по нацпроекту Президента РФ Владимира Владимировича Путина «Инфраструктура для жизни»В группе нацпроекта в социальной сети Вконтакте, а также на платформе обратной связи (портал Госуслуги) специалисты министерства дорожного хозяйства области запустили опрос. У жителей интересуются, как они оценивают состояние дорог, в целом, по области, заметны изменения в дорожной отрасли. Принять участие в опросе можно до 30 сентября 2026 года.В 2026 году в рамках нацпроекта в нормативное состояние планируется привести 69 участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью порядка 412 кмНа сегодняшний день выполнен ремонт на 42 дорожных объектах общей протяженностью 220 км.Кроме того, в списки нацпроекта в текущем году включили пять дорог муниципального значения в Энгельсе (4 участка улично-дорожной сети протяженностью 2,7 км) и Саратове (один участок протяженностью 2 км). Помимо финансирования дорожных работ за счет нацпроекта, МО «Город Саратов» из областного бюджета на ремонт улично-дорожной сети был выделен дополнительно 1 млрд. рублей.