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Представители культуры голосуют на выборах в Саратове

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В Саратовской области открылись избирательные участки. Одним из первых свой гражданский долг исполнил артист Театра драмы «Версия» Юрий Лапшин.



 
«Участие в голосовании – это не просто гражданский долг, но и возможность каждого из нас влиять на будущее нашей страны и нашего города. Для меня, как человека, чья профессия связана с творчеством и диалогом со зрителем, это особенно важно: театр всегда отражает жизнь общества, и то, какие решения принимаются на законодательном уровне, напрямую влияет на культурную среду, на поддержку искусства и на качество жизни людей. Я уверен, что мой голос – это вклад в то, чтобы в федеральный и городской парламенты прошли те кандидаты, которые будут видеть и слышать то, что нужно абсолютному большинству избирателей. Каждый из нас, независимо от профессии, обязан сделать свой выбор - только так мы сможем сохранить и приумножить то, что ценим», — подчеркнул Юрий Егорович.

Представители культуры голосуют на выборах в Саратове


В Энгельсском муниципальном районе на избирательный участок в первый же день голосования пришел Сергей Внуков, директор Центра поддержки культуры, образования, патриотического воспитания и туризма «Наше время». Для него участие в выборах — осознанный шаг, а не просто формальность.

Представители культуры голосуют на выборах в Саратове

«Впервые проголосовал в 19 лет в 2011 году: как раз были выборы депутатов Государственной Думы РФ. Это были первые выборы, в которых я мог принять участие. Я уверен, что наше будущее строится не только на великих свершениях прошлого, но и на ежедневных решениях каждого из нас. И именно предыдущие результаты выборов показывают, что жители России делают правильный выбор. Сегодня в нашей стране у каждого есть возможность для реализации разносторонних проектов. Но любые начинания нуждаются в поддержке — и именно через выборы каждый из нас может повлиять на то, какие направления станут приоритетными, какие проекты получат ресурсы, а какие — внимание властей. Ваш голос — это ваш способ сказать, что вам важно», — поделился общественник.