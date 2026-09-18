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Студенты – юристы пришли на избирательные участки Саратова до начала занятий

Новости
Студенты – юристы пришли на избирательные участки Саратова до начала занятий

 
В Саратовской области стартовали выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Проголосовать жители Саратовской области, как и других регионов страны, смогут в течение трёх дней: с 18 по 20 сентября.

Сегодня, в первый день голосования участки по всей области открылись ровно в 8:00. Одними из первых проголосовавших стали студенты – юристы, которые пришли отдать свой голос до начала занятий в вузе. Многие из учащихся сегодня голосуют впервые в жизни.

«Это мой первый опыт голосования на выборах. Я – студент Саратовской государственной юридической академии. Мы изучаем конституционное право, и мне было интересно увидеть, как нормы, которые мы с преподавателем разбираем на семинарах, работают в реальности. Изучил программы кандидатов, проголосовал обдуманно. Ощущение классное: ты не со стороны смотришь, а реально включаешься в процесс. Приятно, что смог сделать это и выполнил не только свой гражданский долг, но и как будущий юрист посмотрел на то, как это происходит!» – поделился своими впечатлениями студент 2 курса Института юстиции СГЮА Борис Мирин.

«Впервые голосовала – и честно не ожидала, что мне будет так интересно. Пришла, а там комиссия, наблюдатели, камеры – все по-настоящему, серьезно. Никакой суеты, все четко и быстро. Ушла с участка в отличном настроении – отдала свой голос и увидела, как это устроено», – отметила студентка 1 курса Института прокуратуры СГЮА Анастасия Попова.