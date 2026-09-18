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Общественное наблюдение за процедурой голосования проходит в центре общественного видеонаблюдения

Новости
Общественное наблюдение за процедурой голосования проходит в центре общественного видеонаблюдения


Одновременно с открытием участковых избирательных комиссий, началась работа центра общественного видеонаблюдения за выборами.

Руководитель регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук рассказал:
«Члены регионального штаба осуществляют общественный контроль за выборами на двух площадках: в Общественной палате Саратовской области и в центре общественного видеонаблюдения. На базе Общественной палаты региона работает «горячая линия» Штаба, предназначенная для консультирования жителей области по вопросам, связанным с определением избирательного участка, а также для приёма сообщений о замеченных нарушениях и иных ситуаций.

Ежедневная работа началась в центре общественного видеонаблюдения. Здесь установлено круглосуточное видеонаблюдение, и на постоянной основе будут находиться члены Штаба, Общественной палаты региона, регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», которые будут следить за процедурой голосования, в том числе в ночное время. Также все желающие граждане могут прийти в центр общественного видеонаблюдения и посмотреть за происходящем на избирательных участках в нашей области.»