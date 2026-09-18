В Саратове почтили память Героя России

просмотров: 133

17 сентября, в годовщину гибели Героя России, участника СВО подполковника Александра Александровича Аксенова, состоялся памятный митинг. Событие объединило представителей Правительства области, Администрации города, ветеранских и молодежных общественных организаций, студентов, школьников, жителей города, а также близких Героя.Памятное мероприятие открылось выступлениями почетных гостей. Продолжением стала минута молчания в память о погибшем защитнике Отечества и торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске Герою России Александру Аксенову.Мероприятие стало свидетельством преемственности поколений, верности исторической памяти и глубокого уважения к подвигу Героя, чей жизненный путь служит примером мужества, чести и беззаветного служения Родине.Организаторами митинга выступили региональное отделение «Волонтерской Роты Боевого Братства» и местное отделение Движения Первых города Саратова при поддержке Саратовского областного отделения «Боевого Братства».