В посёлке Духовницкое прошел Урок спорта

21 ноября в школе им. Г. И. Марчука в посёлке Духовницкое состоялся Урок спорта, посвящённый хоккею с шайбой. Мероприятие прошло в рамках проекта МЫ НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА, направленного на развитие детского дворового хоккея, поддержанного Фондом Тимченко. Более 150 детей и взрослых со всего района собрались в центральной школе, чтобы стать участниками большого познавательного мероприятия, направленного на развитие детского дворового хоккея и не только. Команда проекта МЫ НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА пригласила для проведения Урока своих добрых друзей и сегодня у нас в гостях побывали основатели хоккейной школы «Звёздный Путь» Владимир и Владислав Журавлёвы. Владимир, кроме того, представляет хоккейный клуб «Кристалл», а Владислав - тренер и судья высшей категории. Ребята провели для наших тренеров специальную лекцию, где рассказали обо всём от набора детей до спортивного питания. А потом пообщались с детьми, говорили про хоккей профессиональный и любительский, про тренеров, хоккеистов,болельщиков, спортивном режиме и многом другом. Ответили на все их вопросы в рубрике «Вопрос-ответ». В конце Урока состоялось награждение самых активных участников дискуссии призами от ХК КРИСТАЛЛ!И, конечно, главным сюрпризом стали подарки для всех участников от Хоккейного клуба «Кристалл», Континентальной Хоккейной Лиги и от Фонда Тимченко!«Наши дети были в полном восторге от мероприятия, да и мы – тренеры – тоже. А вообще гранты – это потрясающая возможность для развития детского дворового спорта. Активисты и администрация делают очень много для этого. Но получить реальную поддержку из вне, чтобы реализовать детскую мечту - это очень здорово!», - прокомментировал тренер-активист Евгений Растопшин.Второй год Духовницкий муниципальный район становится площадкой реализации социальных спортивных проектов для детей под эгидой Фонда Тимченко через участие в конкурсе «Добрый спорт». В 2025 году 51 проект стал победителем конкурса Фонда Тимченко «Добрый спорт». Всего было подано 277 заявок из 8 федеральных округов России. До экспертизы допущено 215 проектов. Конкурсная комиссия определила победителей: ими стали 51 проект из 28 регионов страны. В конкурсе «Добрый спорт» получают поддержку организации, реализующие проекты, которые направлены на развитие непрофессионального массового детского спорта на малых территориях. Бюджетные, некоммерческие организации и ТОС могли участвовать в одной из четырёх номинаций: «Добрый лёд», «Команда нашего двора», «Сильный ход» и «Выпускники».Фондом поддержки культурных и социальных проектов «Волжский путь» в партнёрстве с местным сообществом средства и усилия направлены на создание и развитие детской дворовой хоккейной команды «Волга».