В первом дне голосования приняли участие граждане из отдаленных районов области  

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Сегодня избирательные участки открылись на всей территории Саратовской области. В первый день голосования участие в выборах приняли не только жители областного центра, но и отдаленных районов области.В их числе жители Перелюбского района, ветераны органов внутренних дел Михаил Шерстюков и Геннадий Блохин.«Глубоко убежден в том, что депутатские мандаты получат именно те люди, которые будут достойно представлять интересы социума на всех уровнях законодательной и представительной власти. Это не только мое мнение, но и мнение большинства наших соотечественников. От голоса каждого из нас в эти три дня зависит процветание и благополучие и России, и каждого региона», — отметил Михаил Шерстюков.«Для меня выборы любого уровня – это реализация моего конституционного права. Уверен, что абсолютное большинство моих соотечественников разделяют это мнение. Особенно это касается нынешних выборов депутатов в Государственную Думу, в органы местного самоуправления. В данный период, который характеризуется достаточно сложной внешнеполитической обстановкой, все мы должны проявить единство, сплоченность и безусловную поддержку курса президента и тех достойных людей, которые сформируют ветвь законодательной власти на всех уровнях», — считает Геннадий Блохин.Атаман Александрово-Гайского хуторского казачьего общества - Андрей Краснов рассказал о своем видении выборов:«Для казака выбор пути — это всегда вопрос чести. На выборы идти надо обязательно! Это не просто гражданский долг, это проявление истинного патриотизма и неравнодушия к судьбе своей страны и нашей малой родины. Для меня участие в голосовании — это сплав права, обязанности и личной ответственности за то, как будет жить завтра моя страна, мой район и моя семья. Мы выбираем не абстрактную власть, а людей, которые будут принимать решения на нашей земле. Поэтому мы с моей семьей всегда идём к избирательным урнам в числе первых, поддерживая эту добрую традицию из раза в раз. Призываю всех земляков-казаков и всех жителей района последовать нашему примеру. Давайте покажем единство нашего духа и докажем делами, что нам небезразлично будущее России».Свой выбор сделала и директор Турковской межпоселенческой центральной библиотеки Вера Бабичева: «Иду голосовать — потому что считаю это своим долгом. Как директор библиотеки, привыкла опираться на факты и понимать, к чему ведут решения. И точно знаю: чтобы что‑то менялось к лучшему, нужно не просто обсуждать, а действовать. Мой способ действовать — прийти на участок и проголосовать. Ещё мне важно показывать это своим читателям, особенно молодёжи: гражданская позиция — это не про громкие слова, а про простые, но важные поступки».