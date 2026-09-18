Руководители религиозных организаций традиционных конфессий региона приняли участие в выборах депутатов ГосДумы

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Представители духовенства на личном примере показали важность ответственного отношения к судьбе Отечества. Участие в выборах подчеркивает важность единства общества, вне зависимости от вероисповедания и национальности.Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий отдал свой голос в дистанционном формате. Архипастырь призвал всех жителей региона выполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах и поучаствовать в определении судьбы Отечества в этот непростой период истории России.Отдали свои голоса на избирательных участках муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов, Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, Епископ Балаковский и Николаевский Иннокентий.Голос каждого человека — это вклад в развитие государства. Будущее России зависит от личного выбора каждого гражданина.