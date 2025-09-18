Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России

просмотров: 76

Историческим событием для российского аквабайка стал сентябрьский финал Чемпионата России и Первенства России, прошедший в Крылатском на Гребном канале. Соревнования собрали тысячи болельщиков и установили рекорд по числу участников. Удачная погода, атмосфера азарта и зрелищные гонки превратили финальные соревнования в яркий спортивный праздник.Чемпионом России в кольцевых гонках на аквабайках стал Анастас Панченко, представляющий команду «Ленгазспецстрой», национальную сборную и сборную Санкт-Петербурга. В июле он выиграл Кубок России по аквабайку (турнир состоялся в Северной столице), а в сентябре добавил к этой победе титул чемпиона страны, закрепив за собой статус лидера этого года.По признанию Анастаса Панченко, команда прошла через серьёзные испытания в текущем сезоне. Только в первый месяц стартов пришлось заменить четыре мотора. Самого Анастаса сдерживали травмы локтя и плеча, не позволившие проводить полноценную подготовку и вынудившие отказаться от участия в нескольких гонках по триатлону.Несмотря на трудности, коллектив был максимально нацелен на результат на всех этапах состязаний, заявил Анастас Панченко. За сезон было накатано более 150 тренировочных моточасов, что позволило добиться успеха в решающих гонках. Победа стала общей заслугой команды, собравшей все главные трофеи года и подарившей Петербургу немало поводов для гордости, подчеркнул чемпион.Останавливаться на достигнутом члены команды не намерены. Через несколько дней, отдохнув, они начнут готовиться к новому сезону: пока спортсмен будет поддерживать форму на суше, механики начнут готовить гоночную технику. Как отметил Анастас Панченко, прогресс в спорте не стоит на месте, и важно быть готовыми технически к новым скоростям и вызовам, чтобы оставаться на вершине.Фото: пресс-служба РОО «СФВМС Санкт-Петербурга»