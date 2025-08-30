В Саратове прошел главный турнир для тысяч юных спортсменов, которые играют в дворовый футбол

30 августа 2025 СУББОТА
Спорт
На стадионе «Авангард» в Саратове состоялась финальная серия матчей областных соревнований на Кубок губернатора.

Всего в турнире приняли участие 175 команд - порядка 1,8 тысячи человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поблагодарил всех участников соревнований. «Ребят - за упорство, тренеров - за то, что смогли вовлечь детей в спорт и поддерживали на всех этапах. В этом году принято решение дополнительно поощрять наставников команд-победителей»,- подчеркнул глава региона.

Победители турнира 2025 года.

Среди девушек:
Возрастная группа 10-11 лет - Энгельсский район;
Возрастная группа 12-13 лет - Энгельсский район;
Возрастная группа 14-15 лет - город Саратов;
Возрастная группа 16-17 лет - Балтайский район.
Среди юношей:
Возрастная группа 10-11 лет - Энгельсский район;
Возрастная группа 12-13 лет - Энгельсский район;
Возрастная группа 14-15 лет - город Саратов;
Возрастная группа 16-17 лет - Ртищевский район.

В этих районах появятся новые спортивные площадки. Традицию строительства таких объектов для победителей соревнований ввели несколько лет назад. На сегодняшний день в различных муниципалитетах оборудовали 19 спортплощадок.