В Саратове прошел главный турнир для тысяч юных спортсменов, которые играют в дворовый футбол

На стадионе «Авангард» в Саратове состоялась финальная серия матчей областных соревнований на Кубок губернатора.Всего в турнире приняли участие 175 команд - порядка 1,8 тысячи человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поблагодарил всех участников соревнований. «Ребят - за упорство, тренеров - за то, что смогли вовлечь детей в спорт и поддерживали на всех этапах. В этом году принято решение дополнительно поощрять наставников команд-победителей»,- подчеркнул глава региона.Победители турнира 2025 года.Среди девушек:Возрастная группа 10-11 лет - Энгельсский район;Возрастная группа 12-13 лет - Энгельсский район;Возрастная группа 14-15 лет - город Саратов;Возрастная группа 16-17 лет - Балтайский район.Среди юношей:Возрастная группа 10-11 лет - Энгельсский район;Возрастная группа 12-13 лет - Энгельсский район;Возрастная группа 14-15 лет - город Саратов;Возрастная группа 16-17 лет - Ртищевский район.В этих районах появятся новые спортивные площадки. Традицию строительства таких объектов для победителей соревнований ввели несколько лет назад. На сегодняшний день в различных муниципалитетах оборудовали 19 спортплощадок.