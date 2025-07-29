Команда Федерации адаптивного хоккея: полезный гайд для родителей будущих хоккеистов
Команда Федерации адаптивного хоккея Ростовской области составила полезный гайд для будущих хоккеистов и их родителей, в котором ответила на популярные вопросы новичков: что делать, куда идти и какие мифы необходимо развеять, чтобы найти себя в хоккее.
Итак, ребёнок с ограниченными возможностями здоровья решил попробовать себя на хоккейном поприще.
С чего лучше начать?
▪️Для начала — выбрать, каким видом адаптивного хоккея ребёнок хочет / может заниматься
• Специальный хоккей подойдет ребятам с ментальными нарушениями, синдромом Дауна, различными расстройствами поведения. Однако, ребёнок должен быть физически здоров, не иметь нарушений опорно-двигательного аппарата. Так как это адаптированная версия классического хоккея, то наибольшая часть нагрузки именно на физику
• Следж-хоккей — паралимпийский вид классического хоккея на санях, который был придуман как хоккей для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата: ДЦП, спина Бифида, травматические ампутации, врожденные проблемы с опорно-двигательным аппаратом и т.д. Однако, у детей допускается и участие спортсменов с ментальными нарушениями, поэтому если ваш ребенок имеет аутистический спектр, но хочет заниматься в санках — нет никаких преград. Более того, часто на соревнованиях допускается один игрок без ограничений по здоровью, так что если ваш ребенок абсолютно здоров, но этот вид спорта его привлекает, добро пожаловать.
• Хоккей для незрячих и слабовидящих — тут все понятно из названия, но есть и свои нюансы. Если у вашего ребенка полностью отсутствует зрение (полная слепота), то по правилам для него возможна только позиция вратаря. Весь остальной перечень глазных заболеваний — полевые игроки. Чтобы быть допущенным к соревнованиям по хоккею для незрячих и слабовидящих, спортсмен обязан подать медицинские документы по своему основному диагнозу на классификационную комиссию (копии документов можно отправить дистанционно). А уже получив такое разрешение, можно приступать к тренировкам. В данном виде хоккея предусмотрен особый вид шайбы — она железная, с наполнением, сильно увеличенная по размеру и при движении издающая отчетливо слышимый звук. Кроме того, вратарям могут подаваться сигналы специальными свистками, чтобы они были готовы к атаке противника.
▪️Далее следует найти секцию адаптивного хоккея в вашем городе или регионе
В наше время адаптивный спорт движется по стране семимильными шагами. Во многих регионах уже есть секции или федерации адаптивного хоккея. Информацию легко можно найти в интернете или на страницах профильных сообществ. Помимо этого, каждая секция наверняка ведет свои странички в социальных сетях.
▪️Важно быть готовыми к новым свершениям и вызовам!
Прежде всего, родителям надо быть готовыми отпустить свое чадо в самостоятельный путь. Для мам и пап «особят» очень часто это является непосильной задача. Однако опытным путём доказано: ребёнок прогрессирует гораздо быстрее без присутствия мампап/бабдедов. Если ваша помощь станет необходима, вас всегда позовут. Адаптивный хоккей — это про адаптацию. Ребёнок адаптируется к новым условиям, к новому окружению, к новым ситуациям, к новым командам, к новым потребностям. Он контролируемо ставится в условия, где нужно напрячь голову и тело, образовать новые нейронные связи, научиться действовать самостоятельно. Сепарация — неотъемлемая часть спортивного пути вашего ребёнка.
▪️Дисциплина — основа основ
Адаптивный спорт, несмотря на то, что он адаптивный, прежде всего именно спорт, где успех, прогресс и достижения напрямую зависят от дисциплины. Регулярное посещение тренировок и мероприятий, связанных с тренировочным процессом, — основа основ. Тут основная работа, естественно, ложится на плечи родителей, которые контролируют расписание и настрой своего чада.
▪️Доверие — неотъемлемый компонент успеха
Спортсмена тренирует тренер. Золотой треугольник детско-юношеского спорта: тренер-спортсмен-родитель, где каждый работает на развитие навыков и результат. Родители слушают советы тренера, показывают своим примером, что тренера важно слушать, что он главный в тренировочном процессе. Что касается адаптивного хоккея, то на льду с тренером часто находятся тьюторы — это его помощники, которые выполняют установки и помогают следить за выполнением заданий, помогают соблюдать дисциплину или оказывают необходимую психологическую помощь спортсмену.
▪️Ну и конечно вера в своего ребёнка и его силы!
Забудьте фразы «мы не можем», «не получится», да он никогда», «он сам не пойдёт — не поедет», «не сможет это сделать», «он не слушает», «не стоит», «не способен»... Нет необучаемых детей! Есть те, на кого надо больше или очень сильно больше времени.
Итак, ребёнок с ограниченными возможностями здоровья решил попробовать себя на хоккейном поприще.
С чего лучше начать?
▪️Для начала — выбрать, каким видом адаптивного хоккея ребёнок хочет / может заниматься
• Специальный хоккей подойдет ребятам с ментальными нарушениями, синдромом Дауна, различными расстройствами поведения. Однако, ребёнок должен быть физически здоров, не иметь нарушений опорно-двигательного аппарата. Так как это адаптированная версия классического хоккея, то наибольшая часть нагрузки именно на физику
• Следж-хоккей — паралимпийский вид классического хоккея на санях, который был придуман как хоккей для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата: ДЦП, спина Бифида, травматические ампутации, врожденные проблемы с опорно-двигательным аппаратом и т.д. Однако, у детей допускается и участие спортсменов с ментальными нарушениями, поэтому если ваш ребенок имеет аутистический спектр, но хочет заниматься в санках — нет никаких преград. Более того, часто на соревнованиях допускается один игрок без ограничений по здоровью, так что если ваш ребенок абсолютно здоров, но этот вид спорта его привлекает, добро пожаловать.
• Хоккей для незрячих и слабовидящих — тут все понятно из названия, но есть и свои нюансы. Если у вашего ребенка полностью отсутствует зрение (полная слепота), то по правилам для него возможна только позиция вратаря. Весь остальной перечень глазных заболеваний — полевые игроки. Чтобы быть допущенным к соревнованиям по хоккею для незрячих и слабовидящих, спортсмен обязан подать медицинские документы по своему основному диагнозу на классификационную комиссию (копии документов можно отправить дистанционно). А уже получив такое разрешение, можно приступать к тренировкам. В данном виде хоккея предусмотрен особый вид шайбы — она железная, с наполнением, сильно увеличенная по размеру и при движении издающая отчетливо слышимый звук. Кроме того, вратарям могут подаваться сигналы специальными свистками, чтобы они были готовы к атаке противника.
▪️Далее следует найти секцию адаптивного хоккея в вашем городе или регионе
В наше время адаптивный спорт движется по стране семимильными шагами. Во многих регионах уже есть секции или федерации адаптивного хоккея. Информацию легко можно найти в интернете или на страницах профильных сообществ. Помимо этого, каждая секция наверняка ведет свои странички в социальных сетях.
▪️Важно быть готовыми к новым свершениям и вызовам!
Прежде всего, родителям надо быть готовыми отпустить свое чадо в самостоятельный путь. Для мам и пап «особят» очень часто это является непосильной задача. Однако опытным путём доказано: ребёнок прогрессирует гораздо быстрее без присутствия мампап/бабдедов. Если ваша помощь станет необходима, вас всегда позовут. Адаптивный хоккей — это про адаптацию. Ребёнок адаптируется к новым условиям, к новому окружению, к новым ситуациям, к новым командам, к новым потребностям. Он контролируемо ставится в условия, где нужно напрячь голову и тело, образовать новые нейронные связи, научиться действовать самостоятельно. Сепарация — неотъемлемая часть спортивного пути вашего ребёнка.
▪️Дисциплина — основа основ
Адаптивный спорт, несмотря на то, что он адаптивный, прежде всего именно спорт, где успех, прогресс и достижения напрямую зависят от дисциплины. Регулярное посещение тренировок и мероприятий, связанных с тренировочным процессом, — основа основ. Тут основная работа, естественно, ложится на плечи родителей, которые контролируют расписание и настрой своего чада.
▪️Доверие — неотъемлемый компонент успеха
Спортсмена тренирует тренер. Золотой треугольник детско-юношеского спорта: тренер-спортсмен-родитель, где каждый работает на развитие навыков и результат. Родители слушают советы тренера, показывают своим примером, что тренера важно слушать, что он главный в тренировочном процессе. Что касается адаптивного хоккея, то на льду с тренером часто находятся тьюторы — это его помощники, которые выполняют установки и помогают следить за выполнением заданий, помогают соблюдать дисциплину или оказывают необходимую психологическую помощь спортсмену.
▪️Ну и конечно вера в своего ребёнка и его силы!
Забудьте фразы «мы не можем», «не получится», да он никогда», «он сам не пойдёт — не поедет», «не сможет это сделать», «он не слушает», «не стоит», «не способен»... Нет необучаемых детей! Есть те, на кого надо больше или очень сильно больше времени.