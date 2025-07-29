Команда Федерации адаптивного хоккея: полезный гайд для родителей будущих хоккеистов

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Итак, ребёнок с ограниченными возможностями здоровья решил попробовать себя на хоккейном поприще.С чего лучше начать?▪️• Специальный хоккей подойдет ребятам с ментальными нарушениями, синдромом Дауна, различными расстройствами поведения. Однако, ребёнок должен быть физически здоров, не иметь нарушений опорно-двигательного аппарата. Так как это адаптированная версия классического хоккея, то наибольшая часть нагрузки именно на физику— паралимпийский вид классического хоккея на санях, который был придуман как хоккей для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата: ДЦП, спина Бифида, травматические ампутации, врожденные проблемы с опорно-двигательным аппаратом и т.д. Однако, у детей допускается и участие спортсменов с ментальными нарушениями, поэтому если ваш ребенок имеет аутистический спектр, но хочет заниматься в санках — нет никаких преград. Более того, часто на соревнованиях допускается один игрок без ограничений по здоровью, так что если ваш ребенок абсолютно здоров, но этот вид спорта его привлекает, добро пожаловать.— тут все понятно из названия, но есть и свои нюансы. Если у вашего ребенка полностью отсутствует зрение (полная слепота), то по правилам для него возможна только позиция вратаря. Весь остальной перечень глазных заболеваний — полевые игроки. Чтобы быть допущенным к соревнованиям по хоккею для незрячих и слабовидящих, спортсмен обязан подать медицинские документы по своему основному диагнозу на классификационную комиссию (копии документов можно отправить дистанционно). А уже получив такое разрешение, можно приступать к тренировкам. В данном виде хоккея предусмотрен особый вид шайбы — она железная, с наполнением, сильно увеличенная по размеру и при движении издающая отчетливо слышимый звук. Кроме того, вратарям могут подаваться сигналы специальными свистками, чтобы они были готовы к атаке противника.▪️В наше время адаптивный спорт движется по стране семимильными шагами. Во многих регионах уже есть секции или федерации адаптивного хоккея. Информацию легко можно найти в интернете или на страницах профильных сообществ. Помимо этого, каждая секция наверняка ведет свои странички в социальных сетях.▪️Прежде всего, родителям надо быть готовыми отпустить свое чадо в самостоятельный путь. Для мам и пап «особят» очень часто это является непосильной задача. Однако опытным путём доказано: ребёнок прогрессирует гораздо быстрее без присутствия мампап/бабдедов. Если ваша помощь станет необходима, вас всегда позовут. Адаптивный хоккей — это про адаптацию. Ребёнок адаптируется к новым условиям, к новому окружению, к новым ситуациям, к новым командам, к новым потребностям. Он контролируемо ставится в условия, где нужно напрячь голову и тело, образовать новые нейронные связи, научиться действовать самостоятельно. Сепарация — неотъемлемая часть спортивного пути вашего ребёнка.▪️Адаптивный спорт, несмотря на то, что он адаптивный, прежде всего именно спорт, где успех, прогресс и достижения напрямую зависят от дисциплины. Регулярное посещение тренировок и мероприятий, связанных с тренировочным процессом, — основа основ. Тут основная работа, естественно, ложится на плечи родителей, которые контролируют расписание и настрой своего чада.▪️Спортсмена тренирует тренер. Золотой треугольник детско-юношеского спорта: тренер-спортсмен-родитель, где каждый работает на развитие навыков и результат. Родители слушают советы тренера, показывают своим примером, что тренера важно слушать, что он главный в тренировочном процессе. Что касается адаптивного хоккея, то на льду с тренером часто находятся тьюторы — это его помощники, которые выполняют установки и помогают следить за выполнением заданий, помогают соблюдать дисциплину или оказывают необходимую психологическую помощь спортсмену.▪️Забудьте фразы «мы не можем», «не получится», да он никогда», «он сам не пойдёт — не поедет», «не сможет это сделать», «он не слушает», «не стоит», «не способен»... Нет необучаемых детей! Есть те, на кого надо больше или очень сильно больше времени.