Иностранные активы: топ-5 дорогих футболистов из России, играющих за рубежом
Портал Transfermarkt, главный оценщик футбольных талантов, регулярно пересматривает стоимость игроков. Россияне также не остаются без внимания.
Рассказываем о пятёрке самых дорогих россиян, которые продолжают штурмовать мировые чемпионаты.
Александр Головин — 20 млн евро
С лета 2024 года полузащитник потерял в стоимости 10 млн. Но всё равно остаётся одним из самых дорогих соотечественников с ценником в 20 млн.
Падение в цене произошло неспроста. В прошедшем сезоне Александр сыграл за «Монако» только 19 матчей во французской Лиге 1 и сделал 3 результативных действия. Для сравнения, в кампании-2023/2024 на его счету было 25 выходов на поле, 6 голов и 6 ассистов.
Отбегать лучше хавбеку помешали травмы. Из-за них он потерял место в основе и часто выходил лишь по ходу игр, хотя всё равно приносил пользу команде. По итогам чемпионата монегаски завоевали бронзу Лиги 1.
Важно отметить, что на золото клуб не претендовал изначально. Компании из рейтинга букмекеров на сайте Legalbet считали фаворитом «ПСЖ». Первое место парижан конторы оценивали с коэффициентами от 1.15 (вероятность победы 86%). В то время как на «Монако» они давали от 12.00 (вероятность 8%).
Матвей Сафонов — 20 млн евро
Прошлым летом Сафонов сменил «Краснодар» на «ПСЖ». Тогда чемпионы Франции отдали за него 20 млн евро.
Матвей приходил в команду в роли второго вратаря. Чтобы стать номером один, ему нужно было выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Временами россиянину удавалось сделать это. За сезон он появился на поле в 17 матчах и в 7 из них не пропустил. По показателю «сухих» игр Сафонов даже опередил итальянца — 41% против 27% у Джанлуиджи.
В сезоне-2024/2025 парижане завоевали 4 трофея — Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Российский голкипер особенно был полезен в национальном кубке — 5 матчей из 6, в том числе финальный.
Арсен Захарян — 9 млн евро
С июня 2024-го Арсен в два раза потерял в цене — с 18 до 9 млн евро. Причина проста — травмы. Именно они выбили его из состава «Реал Сосьедад» почти на сезон. За весь розыгрыш-2024/2025 полузащитник провёл только 4 матча, в которых набрал 2 очка по системе «гол+пас».
Несмотря на пропуск сезона, клуб и главный тренер верят в Захаряна. Бело-голубые не планируют продавать хавбека. Россиянину всего 22 года, и после полного восстановления он наверняка покажет себя.
Алексей Миранчук — 9 млн евро
В середине 2024-го Миранчук из итальянской «Аталанты» перебрался в американскую «Атланту». В первом же сезоне он помог команде пробиться в плей-офф национального чемпионата, в 14 матчах забив 3 гола и отдав 4 ассиста.
Алексей остаётся игроком основы. Однако его стоимость упала с 10 млн до 9 млн евро. В МЛС-2025 на его счету уже больше 15 матчей и 5 результативных очков. Впрочем, этого может не хватить «Атланте», чтобы пробиться во вторую стадию чемпионата. После первой половины чемпионата клуб расположился в нижней части таблицы.
Фёдор Чалов — 7,5 млн евро
За год форвард греческого ПАОКа упал в цене на 3,5 млн евро — с 11 млн до 7,5 млн. Причина кроется в его результативности. После переезда в Грецию показатели Фёдора упали. Если в последних двух сезонах в ЦСКА он вколачивал по 12-19 голов, то теперь за 37 игр добавил в актив 5 точных ударов и 5 результативных передач.
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