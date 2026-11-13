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В Саратовской области увеличится прожиточный минимум

Новости

В Саратовской области с 1 января 2027 года прожиточный минимум составит в среднем на душу населения 16991 рубль, для трудоспособного населения – 18520 рублей, для детей – 16481 рубль, для пенсионеров – 14612 рублей.

В целом годовое повышение составит 6,8%, что соответствует среднероссийскому росту прожиточного минимума.
 
Напоминаем, региональная величина прожиточного минимума применяется для определения размера поддержки семьям с детьми, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, для установления социальной доплаты к пенсии и других мер социальной поддержки.
 
Увеличение прожиточного минимума позволит большему числу жителей региона и в большем размере воспользоваться различными мерами социальной поддержки.
 