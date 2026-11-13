В Саратовской области увеличится прожиточный минимум

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В целом годовое повышение составит 6,8%, что соответствует среднероссийскому росту прожиточного минимума.Напоминаем, региональная величина прожиточного минимума применяется для определения размера поддержки семьям с детьми, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, для установления социальной доплаты к пенсии и других мер социальной поддержки.Увеличение прожиточного минимума позволит большему числу жителей региона и в большем размере воспользоваться различными мерами социальной поддержки.