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В Петровске стартовал проект «Гончарная мастерская»: школьники и взрослые погрузились в историю глиняных промыслов

Новости
В Петровске стартовал проект «Гончарная мастерская»: школьники и взрослые погрузились в историю глиняных промыслов

Этой осенью музей «Петровский патриот» при Детско-юношеском центре открыл свои двери для гостей, подарив им настоящее путешествие сквозь тысячелетия. В рамках проекта «Гончарная мастерская: глиняные традиции Петровского района» состоялось первое занятие с будущими гончарами. Инициатива реализуется при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области.

Путешествие сквозь тысячелетия

Ребята вместе с педагогами и родителями погрузились в историю народных промыслов Петровского района. На экскурсии школьники внимательно изучили изделия из глины – от эпохи бронзы до середины прошлого столетия.

В Петровске стартовал проект «Гончарная мастерская»: школьники и взрослые погрузились в историю глиняных промыслов

Экскурсовод подробно рассказала, как зарождалось гончарство, как появился гончарный круг и как развивалось глиняное производство в Средние века и Новое время. Участники пришли к важному выводу: гончарное дело – это не просто ремесло, а значимая часть культурного наследия каждого народа и региона.

Археологические тайны и лекции

Проект успешно развивается благодаря тесному сотрудничеству Петровского станичного казачьего общества и музея «Петровский патриот». Ярким дополнением к программе стала археологическая выставка «Тайны древней истории Петровского края», организованная музеем при участии профессионального археолога, научного сотрудника «Южархеология» Андрея Захарикова.

В Петровске стартовал проект «Гончарная мастерская»: школьники и взрослые погрузились в историю глиняных промыслов

На площадке «Территория наследия» руководитель музея Юлия Матюхина и Андрей Захариков провели познавательную встречу для педагогов, волонтёров и студентов. Гости узнали множество удивительных фактов:
- Глиняная посуда получила широкое распространение ещё в неолите – с 8-го тысячелетия до н. э.
- Гончарный круг начали использовать в 4-м тысячелетии до н. э. на Ближнем Востоке.
- Во времена Золотой Орды на Волге изготавливали чаши из красной и белой глины, богато расписывали их и покрывали цветной поливой. В экспозиции музея можно увидеть фрагменты такой посуды – они привезены с городища Увек под Саратовом.

Живые традиции

Сегодня гончарное искусство продолжает жить: продукция мастеров по-прежнему есть в каждом доме – фарфоровые чашки, фаянсовые тарелки, керамические чайники и миски. А проект «Гончарная мастерская» помогает не только узнать об этом наследии, но и прикоснуться к нему своими руками.

В Петровске стартовал проект «Гончарная мастерская»: школьники и взрослые погрузились в историю глиняных промыслов

Лекции и мастер-классы в музее «Петровский патриот» уже начались! Организаторы приглашают всех желающих присоединиться, чтобы открыть для себя удивительный мир глиняных традиций Петровского края.

Фото предоставлены Юлией Матюхиной