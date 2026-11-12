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«Авантюристы Поволжья» из саратовского лицея — призёры всероссийского конкурса Русского географического общества

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«Авантюристы Поволжья» из саратовского лицея — призёры всероссийского конкурса Русского географического общества

 
Финал XVII Всероссийского интеллектуального конкурса Русского географического общества «Самое синее в мире…» прошел на федеральной территории «Сириус». За звание лучших знатоков географии, истории и природного наследия Черного моря боролись 18 команд школьников из 11 регионов России. В этом году конкурс, посвященный Международному дню Черного моря, прошел под девизом «Морское наследие: от открытий к сохранению».
 
Интеллектуальную игру провел капитан команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», трехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Алесь Мухин. Участники финала демонстрировали знания о географических объектах, историческом наследии, связанном с Черным морем, его обитателях и исследователях. Они вспомнили одного из отцов-основателей Русского географического общества Владимира Даля и греческие мифы, английские пословицы и всемирные предания. Свои видеовопросы школьникам задали капитан круизного лайнера Astoria Grande Сергей Евстигнеев и Герой России, космонавт-испытатель, член Русского географического общества и амбассадор туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Антон Шкаплеров.
 
После трех раундов командных вопросов и конкурса капитанов команда физико-технического лицея № 1 г. Саратова «Авантюристы Поволжья» (наставник — учитель географии Галина Замеженина) заняла третье место.
 
Помимо интеллектуального состязания финалисты конкурса стали участниками насыщенной образовательно-просветительской программы. Школьники приняли участие в мастер-классах в Художественно-историческом центре «Сириус», посетили Научно-технологический университет «Сириус», побывали на экскурсиях в парке «Южные культуры» и Природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности.
 
По информации Русского географического общества