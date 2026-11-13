Сказка, ставшая маршрутом: как книга «Хухря» дала старт книжному туризму в регионе

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На фото: книга саратовской писательницы Елены Арсениной «Хухря. Сказки Саратовского края», с иллюстрациями ульяновского художника Андрея Минякова, издательства «Идолга».

На фото: автор, издатель Елена Арсенина

Авторская книга сказок Саратовского края «Хухря» вышла в конце лета этого года, при финансовой поддержке Правительства Саратовской области, как социально значимая, краевая литература. Из типографии «Амирит» она вместе с книжной продукцией издательства «Идолга», где готовилась к печати, сразу же отправилась в творческое презентационное турне.Издание представлялось: на семейном фестивале «Тау-фест. Счастливые истории» в Казани; Международной книжной ярмарке в Москве; ежегодной Саратовской книжной ярмарке «Волжская Волна».Побывали Саратовские сказки и на Нижегородской книжной ярмарке, где были встречены особо тепло и сердечно.А пару дней спустя книга уже участвовала в отборочном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Йошкар-Оле, где её достойно и ярко представила Саратовская Палата ремёсел.Из Йошкар-Олы книга памятным подарком вместе с членами жюри отправилась в места их проживания.Секрет притягательности этой сказочной книги кроется в её оформлении и содержании. В сюжетах немало народного задора, забористых выражений, ярких фразеологизмов, слов, давно не употребляемых нами в разговорной речи, а то и вовсе забытых.Сто пятьдесят два экземпляра переданы автором в дар Библиотечной системе города. А это значит, что у саратовских читателей появилась прекрасная возможность заглянуть в ближайшую библиотеку и познакомиться с Хухрей всей семьёй. Книга будет интересна не только ребёнку, но и его родителям, старшему поколению.На днях в Саратове побывала семья Волковых из Арзамаса. Та самая семья, которая приобрела сказочную Хухрю на Нижегородской ярмарке. Вдохновившись яркими сюжетами, Вадим и Ольга проездом заглянули в город. Гости настолько прониклись атмосферностью Саратова, что решили задержаться ещё на несколько дней, чтобы ближе познакомиться с его достопримечательностями. Знакомство с городом началось с улицы Московская, где находится рабочий офис, творческая локация издательства «Идолга».Издательству переданы книги об историческом прошлом Арзамаса, сувениры и знаменитый нижегородский пряник. Карты туриста, буклеты от саратовского ТИЦ информационно помогли Вадиму, Ольге в перемещении по городу. Солнечная погода подарила семье три ярких, запоминающихся дня: прогулки по Набережной, в Липках, Парке Победы. Побывала семья и в музее СВО.На память о Саратове, кроме других сувениров, туристы увезли краевую книгу «Манькина тропинка», которая вышла год назад, так же благодаря поддержке Правительства Саратовской области. И, конечно же, мы не могли отпустить гостей без саратовского чудо-пряника, выпеченного накануне, специально к приезду туристов, нашим замечательным пекарем Анатолием Догадиным и его маленькой помощницей - Маришкой.Вернувшись в Арзамас, Волковы поделились радостными видео и фото моментами: пряником угостились близкие и родные по случаю дня рождения главы семейства. За праздничным столом в этот день кроме музыки, поздравлений звучали и впечатления именинника о недавней поездке - трёх славных, удивительно солнечных днях, проведённых в Саратове. Вот такая она - наша Хухря! Книга сказок Саратовского края, которая положила начало книжному туризму.Елена Арсенина