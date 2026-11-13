Клинический центр крови Саратовской области стал победителем конкурса «Код донора. Единство народов России»

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Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Саратовский клинический центр крови стал победителем Всероссийской акции «Код донора. Единство народов России» в номинации «Код донора: под знаком заботы».Проект Саратовского центра крови «Единый фронт жизни» - это региональная программа, которая объединяет службу крови, военные учебные заведения, силовые ведомства и ветеранские организации.Саратовский центр крови награждён дипломом в рамках специального проекта #ДНК_Единой_страны за вклад в развитие Федерального регистра доноров костного мозга и поддержку развития безвозмездного донорства.«Поздравляем сотрудников Центра крови и его руководителя с заслуженными наградами, большая благодарность нашим донорам за социальную ответственность и чуткое отношение к людям, большая благодарность организаторам акции и всем, кто принимал участие в проведении мероприятий проекта», - поздравил и.о.министра здравоохранения Виталий Луцет.