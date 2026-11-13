13 ноября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:55 | 12 ноября
Компоненты роста
16:00 | 12 ноября
Семь саратовских школьных команд вышли в полуфинал Всероссийской олимпиады по программированию
14:57 | 12 ноября
В Областном доме работников искусств открылась выставка «Под хвалынской звездой»
12:30 | 12 ноября
Вольский драматический театр готовит премьеру спектакля «Три письма»
12:30 | 12 ноября
В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
11:30 | 12 ноября
В Пугачёве открылся новый центр талантов для детей и семей
10:00 | 12 ноября
Клинический центр крови Саратовской области стал победителем конкурса «Код донора. Единство народов России»
09:16 | 12 ноября
Сказка, ставшая маршрутом: как книга «Хухря» дала старт книжному туризму в регионе
18:53 | 11 ноября
«Авантюристы Поволжья» из саратовского лицея — призёры всероссийского конкурса Русского географического общества
18:13 | 11 ноября
В Петровске стартовал проект «Гончарная мастерская»: школьники и взрослые погрузились в историю глиняных промыслов
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Клинический центр крови Саратовской области стал победителем конкурса «Код донора. Единство народов России»

Новости / Здоровье
Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской областиФото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

 
Саратовский клинический центр крови стал победителем Всероссийской акции «Код донора. Единство народов России» в номинации «Код донора: под знаком заботы».
 
Проект Саратовского центра крови «Единый фронт жизни» - это региональная программа, которая объединяет службу крови, военные учебные заведения, силовые ведомства и ветеранские организации.
 
Саратовский центр крови награждён дипломом в рамках специального проекта #ДНК_Единой_страны за вклад в развитие Федерального регистра доноров костного мозга и поддержку развития безвозмездного донорства.
 
«Поздравляем сотрудников Центра крови и его руководителя с заслуженными наградами, большая благодарность нашим донорам за социальную ответственность и чуткое отношение к людям, большая благодарность организаторам акции и всем, кто принимал участие в проведении мероприятий проекта», - поздравил и.о.министра здравоохранения Виталий Луцет.
 