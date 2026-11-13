В Пугачёве открылся новый центр талантов для детей и семей

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Фото: министерство культуры Саратовской области

В клубе «Железнодорожный» Пугачёвского района торжественно открыли детский культурно-просветительский центр «ТеАрт». Новая площадка стала пятой в Саратовской области и третьей, созданной на базе культурно-досугового учреждения в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».«Уникальность детских культурно-просветительских центров заключается в том, что здесь соединяются прошлое, настоящее и будущее, традиции и современные технологии. Эти пространства станут важной средой для знакомства детей с культурным наследием нашей страны и будут способствовать формированию национальной идентичности юного поколения. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту «Семья», который направлен на поддержку семей, развитие детского творчества и модернизацию культурной инфраструктуры», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Центр объединил творчество, современные технологии и семейный досуг. Его создание направлено на раскрытие способностей детей и подростков, развитие культурной среды района и создание комфортного пространства для совместного отдыха родителей и детей.Благодаря нацпроекту на комплексную модернизацию клуба «Железнодорожный» в 2026 году было направлено 3,8 млн рублей федеральных средств. Здесь установили новую корпусную мебель, приобрели одежду сцены и мягкие кресла для зрительного зала. Яркие арт-объекты в фойе знакомят посетителей с возможностями центра и помогают юным гостям почувствовать себя частью творческого сообщества.Особое внимание при создании «ТеАрта» уделено семейной аудитории. В центре появилась детская игровая зона, где дети могут найти занятие по душе, пока родители посещают студии или спектакли клуба «Железнодорожный».Такой формат делает поход в культурный центр более привлекательным для семей с детьми.В ноябре здесь начали работу пять новых клубных формирований: грим-мейкап-студия «Образ»; студия звукозаписи «Чистый звук»; студия риторики и техники речи «Мастер слова»; фотостудия «Кадр»; мультстудия «Клякса».Новые студии будут работать в партнёрстве с театральными и вокальными коллективами клуба «Железнодорожный». Юные участники смогут осваивать актёрское мастерство, ораторское искусство, звукозапись, фотографию, анимацию и цифровые технологии, а также участвовать в создании новых форм сценического искусства.«Мы открыли не просто отремонтированное помещение, а принципиально новое, гибкое и адаптивное пространство. Наша главная цель — сделать так, чтобы искусство и современные технологии не спорили друг с другом, а вели увлекательный диалог. Уверена, что детский центр в клубе “Железнодорожный” станет местом открытия и развития новых молодых талантов Пугачёва», — отметила начальник управления культуры Пугачёвского муниципального района Анна Морозова.