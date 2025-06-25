В Саратовской области отменяют организационные взносы на детские спортивные турниры

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В рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина о повышении доступности детского спорта в Саратовской области принято важное решение: в 2025 году будут отменены все организационные взносы на участие во Всероссийских и межрегиональных турнирах, проводимых на территории региона, а также на первенствах области среди детей по олимпийским видам спорта. Все связанные с этим расходы возьмет на себя региональный бюджет. Соответствующие поправки уже подготовлены и направлены на рассмотрение депутатам.Кроме того, планируется увеличить финансирование на выплату стипендий спортсменам, которые заняли призовые места на крупных турнирах, введенных в этом году.Дополнительно в поправках предусмотрены следующие направления финансирования:117,9 млн рублей — на гранты для профессиональных спортивных клубов региона;22 млн рублей — на продолжение поэтапного ремонта ледового дворца спорта «Кристалл». Ранее в рамках ремонта уже были выделены средства на обновление фасада и приобретение специального оборудования для льда. Новое финансирование позволит отремонтировать тренировочный зал и раздевалки, а также приобрести современные тренажеры для спортсменов.Эти меры направлены на поддержку развития спорта в регионе и создание комфортных условий для тренировок и соревнований как для детей, так и для профессионалов.