Саратовская спортсменка – бронзовый призер Всероссийских соревнований по дзюдо

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С 19 по 21 июня 2025 года в Уфе прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, в которых приняли участие более 140 спортсменов из 18 регионов страны.Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» Ангелина Барашкова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг. Успешное выступление спортсменки стало результатом упорной работы и профессиональной подготовки под руководством тренеров-преподавателей Владимира Васильева и Шамиля Тимофеева.Поздравляем Ангелину и её тренерский состав с заслуженной наградой и желаем новых спортивных достижений!